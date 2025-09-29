Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Buscan a Miroslawa B, desaparecida en Arona

La mujer, de 51 años, fue vista por última vez el pasado sábado 27 de septiembre en el Fraile, Arona en Santa Cruz de Tenerife

CANARIAS7

CANARIAS7

Santa Cruz de Tenerife

Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:43

La Asociación SOS Desaparecidos ha lanzado un mensaje de ayuda para tratar de localizar a Miroslawa B, una mujer de 51 años desaparecida el pasado sábado 27 de septiembre el Fraile, Arona, en la isla Tenerife, según ha informado en su cuenta oficial de 'X'.

Según la descripción aportada por la asociación, la mujer mide 1'63 metros de altura, presenta una complexión normal, tiene el pelo negro y rizado y los ojos azules, además de lucir diferentes tatuajes.

Desde la asociación piden a todas aquellas personas que puedan aportar cualquier información que se dirijan al teléfono 868 286 176 o al mail info@sosdesaparecidos.es.

