Un avión aborta su aterrizaje en Lanzarote por las fuertes rachas de viento

Un avión abortó su aterrizaje en el aeropuerto César Manrique en Lanzarote a causa de las fuertes rachas de viento este pasado jueves 8 de abril. La aeronave viajó desde Newcastle a Lanzarote. La isla se encontraba en alerta por rachas máximas de viento de hasta 80 km/h.

Tras varios segundos en el suelo, el pilloto decidió abortar el aterrizaje al no verlo seguro. Esto se denomina como TOGA, correspondiente a las siglas en inglés 'touch and go around' y se refiere a cuando el avión va a aterrizar, pero el piloto aborta la maniobra porque no lo ve seguro.