El atropello mortal de Lanzarote conmociona a Reino Unido

El dramático atropello de dos familias en Playa Blanca que acabó con la vida de una bebé británica de seis meses y dejó otros seis heridos, dos de ellos de gravedad, y que ha afectado a Lanzarote y a toda Canarias, ha conmovido también a Reino Unido.

Las portadas de los medios británicos se han hecho eco de la noticia del fatal suceso ocurrido la tarde del lunes, 11 de marzo, cuando un cuando un vehículo se abalanzó sobre siete transeúntes que caminaban por la acera de la Avenida Archipiélago, en la localidad turística de Playa Blanca, Yaiza.

Son muchos los titulares que ha utilizado la prensa inglesa para recoger la noticia del suceso, al que la mayoría ha calificado como un «horror» y una «gran tragedia». En Internet pueden leerse algunos como: 'British baby killed in Lanzarote crash that also injured their family' (Bebé británico muere en un accidente en Lanzarote que también hirió a su familia), del periódico Metro; o 'British baby dead and parents injured after car mounts pavement in Lanzarote horror crash' (Muere un bebé británico y sus padres resultan heridos después de que un coche se subiera a la acera en un terrible accidente en Lanzarote), del Express, entre otros.

Otros seis heridos

Además de la bebé británica fallecida, el suceso también afectó a otras seis personas: los progenitores y los abuelos de la fallecida, también británicos, los heridos más graves, y una madre e hija de nacionalidad sueca que paseaban con la familia.

Todo apunta a que la conductora del vehículo, una mujer de 23 años de origen británico y residente en Lanzarote, conducía bajo los efectos del alcohol y las drogas, presumiblemente a una velocidad imprudente en la carretera. En este momento, se encuentra en libertad con cargos y en espera de pasar a disposición judicial.