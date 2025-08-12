Sin agua en la base de Las Torres de la empresa de transporte sanitario El sindicato Sites señala varios presuntos incumplimientos normativos por parte de Tasisa

Francisco José Fajardo Las Palmas de Gran Canaria Martes, 12 de agosto 2025, 19:08

La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Las Palmas ha recibido una denuncia presentada por el Sindicato del Transporte de Emergencias Sanitarias (Sites) contra la empresa Transportes Aéreos Sanitarios Isleños SA (Tasisa), dedicada al transporte de enfermos y accidentados en ambulancias, por supuestas condiciones de trabajo insalubres y exposición a riesgo biológico.

Según el escrito registrado, los hechos afectan a la base de ambulancias y centro de trabajo de la compañía ubicado en la avenida República de Nicaragua, en el Polígono Industrial de Las Torres, en la capital grancanaria. El sindicato señala que el 30 de junio pasado el suministro de agua en esas instalaciones se interrumpió durante cuatro días, restableciéndose posteriormente. No obstante, denuncian que desde el 8 de agosto de 2025, y hasta la fecha de la presentación del escrito, el centro volvió a quedarse sin agua durante al menos otros cuatro días.

Sites expone que la incidencia fue comunicada tanto por trabajadores como por miembros del Comité de Seguridad y Salud (CSS) y del Comité de Empresa, sin obtener respuesta ni solución por parte de la compañía. Además, subraya que esta última interrupción coincidió con la declaración de alerta máxima por temperaturas extremas decretada por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias el 8 de agosto a las 11.49 horas.

El sindicato detalla que la falta de suministro imposibilitó el uso de lavabos y duchas por parte de los empleados, así como la ejecución de protocolos básicos de higiene de manos establecidos por la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Sanidad. También advierte de que no fue posible la limpieza o desinfección de las ambulancias tras intervenciones en las que se transportaron pacientes con enfermedades contagiosas o se registró la presencia de vómitos o sangre, lo que, unido a las altas temperaturas, podría suponer un riesgo para la salud pública.

En la denuncia se argumenta que la empresa debía haber paralizado la actividad en esas condiciones, al no disponer de agua y existir una alerta oficial por calor extremo. El sindicato solicita a la Inspección de Trabajo que compruebe los hechos y, si procede, levante acta de infracción, obligando a la empresa a cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, sanidad pública y Estatuto de los Trabajadores. Asimismo, reclama que se apliquen medidas correctoras y sancionadoras «ejemplarizantes» y que se cite al denunciante o a miembros de los comités para corroborar la información o realizar una inspección visual en el centro de trabajo.

El caso se encuentra ahora pendiente de las actuaciones que determine la autoridad laboral competente.