A prisión la pareja de la madre del bebé fallecido en Tenerife

El Juzgado de Instrucción Número 1 de La Orotava decretó este jueves en ingreso en prisión comunicada y sin fianza para J.L.M.M., la pareja de la madre de la bebé de cinco meses fallecida el pasado domingo en el municipio tinerfeño de La Matanza, acusado de un presunto delito de homicidio, según informaron fuentes oficiales del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). El Juzgado decretó además la orden de detención para la madre de la menor, I.T.T. también por un presunto delito de homicidio, una vez reciba el alta, ya que se encuentra ingresada en el Hospital Universitario de Canarias (HUC), donde está siendo custodiada por la Policía Nacional. El atestado policial cuenta con un informe de Servicios Sociales del Ayuntamiento de la Matanza de Acentejo en el que se subraya la situación del bebé fallecido era de «cierto riesgo de peligrosidad física y psíquica». En cuanto al día del fallecimiento del bebé el auto apunta a que «existen serios indicios de la participación de los dos investigados en la muerte del bebé», entre otras cuestiones por las contradicciones realizados por la pareja a los investigadores que impiden «determinar quien de los dos realizó la cara activa de la acción» y «quién la cara oculta de la omisión».

El informe preliminar de la autopsia recoge que se trata de una muerte violenta por la información disponible en el cuerpo del bebé y los hallazgos de la autopsia. Añade que la causa fundamental o principal es compatible con un «desgarro severo interlobular hepático con hemorragia masiva a cavidad peritoneal y región retroperitoneal derecha». Además, «presenta numerosos hematomas de pequeño tamaño y distinta data, localizados en abdomen, aunque también en cráneo, lado derecho de la cara y el cuello, tórax, nalgas y extremidades, no compatibles con mecanismo accidental». La causa inmediata o última es compatible con un cuadro de shock hemorrágico-hipovolémico secundario a la causa fundamental. Se han tomado muestras para estudios químicos, toxicólogos, biológicos e hispatológicos. El informe apunta además que las lesiones tienen «datas distintas» siendo imposible que no se percatasen en el día a día de las lesiones. Incluso subraya que «el llanto constante del bebé fruto de las gravísimas lesiones que se le llegaron a causar y que a la postre le produjeron la muerte, debió alertar al progenitor que no fuera responsable de las mimas sobre su existencia».