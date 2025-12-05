Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Millones de personas visitan a diario las tiendas de Zara en todo el mundo. En la imagen, entrada a uno de los locales abiertos en Madrid. AFP

¿Por qué Zara gana a Louis Vuitton?

Gracias a la fortaleza de su principal enseña, Inditex bate récords de beneficios y se merienda a los grandes trasatlánticos del lujo. Explicamos las claves de esta revolución

Luis Gómez

Luis Gómez

Viernes, 5 de diciembre 2025, 23:03

Comenta

Revolcón en el mapa mundial de la moda. Inditex ha vuelto a coronarse, siete años después, como el líder del sector textil en beneficios económicos ... tras superar las cifras de los gigantes del lujo. Gracias al empuje de Zara, el buque insignia de Inditex, la compañía fundada por Amancio Ortega se ha merendado a Louis Vuitton, epítome del glamur, y también a Hermès. Las principales cancillerías del diseño exclusivo asisten perplejas a este 'tsunami'. Ortega reina en un contexto marcado por la desaceleración de las ventas, los aranceles decretados por Donald Trump y, por supuesto, la irrupción de la Inteligencia Artificial, que comienza a erosionar una industria que tampoco se libra de los zarpazos de las falsificaciones.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta sanitaria por unas populares sopas de sobre a la venta en supermercados de Canarias
  2. 2 El futbolista canario Aridane Hernández, detenido tras destrozar varios vehículos y dar positivo en alcoholemia
  3. 3 Vecinos de Santa Catalina exigen que se desmonte la feria: «La Navidad estridente no es paz, salud ni empatía»
  4. 4 Detenido tras atrincherarse reteniendo a sus padres en su casa en Telde: «Si los policías entran, reviento una bombona de butano»
  5. 5 Muere una niña de 13 años tras caerse de un edificio abandonado en Tenerife
  6. 6 Muere Juan Eduardo Rodríguez Suárez, entrenador de fútbol base en Gran Canaria
  7. 7 Estos son los días que abrirán las tiendas en Canarias durante el puente de diciembre
  8. 8 Canarias se prepara para un puente empañado por la calima y la Aemet anuncia un repunte del calor
  9. 9 Supermercados abiertos el 6 de diciembre en Canarias: horario de Hiperdino, Mercadona, Spar, Carrefour, Alcampo, Lidl
  10. 10 Héctor Alemán sustituirá a Inmaculada Medina al frente del carnaval: «Vengo con muchas ganas»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 ¿Por qué Zara gana a Louis Vuitton?

¿Por qué Zara gana a Louis Vuitton?