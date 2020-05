Vivir dos meses sin un solo céntimo: «Si tengo que dejar de pagar las facturas para dar de comer a mis hijos, lo haré»

En más de 200 hogares de Gran Canaria no entra “ni un céntimo” desde hace dos meses. La paralización de la economía y el confinamiento han hecho desaparecer los empleos que sustentaban a cientos de familias africanas en la Isla como la limpieza o la construcción. Para las personas que no han logrado regularizar aún su situación administrativa, la realidad es aún más extrema. “Muchos vivían al día y al borde de la marginalidad vendiendo en mercadillos y ganando unos 50 euros a la semana. Ahora no se puede trabajar en la calle y se han quedado sin nada”, explica Theodore Blaise, secretario de la Federación de Asociaciones Africanas de Canarias (FAAC). Esta organización, con la colaboración de supermercados y hoteles, ha distribuido alimentos a estas familias en diferentes municipios. Para Farma, una mujer mauritana residente en Las Palmas de Gran Canaria, la donación ha sido un gran alivio: “Tengo dos hijos y uno con discapacidad. Cobro 258,16 euros del paro. Era barrendera, pero ahora no puedo trabajar porque me van a operar del corazón”.

Al subsidio por desempleo que recibe Farma y que le finaliza el próximo 14 de marzo se suma la prestación por discapacidad de 368,79 euros que percibe su hijo de 23 años. Antes de que se decretara el estado de alarma, ella podía obtener algún ingreso extra a través de los cuidados a menores o a mayores: “Sé que es dinero negro, pero tengo que comer. Y si tengo que dejar de pagar la luz para alimentar a mis hijos lo haré”. A los gastos del hogar se suman los de su medicación para tratar la diabetes y la de su hijo, con epilepsia. Además, para poder operarse del corazón primero tiene que someterse a intervenciones odontológicas que debe pagar para evitar cualquier infección.