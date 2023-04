Vídeos en Whatsapp de palizas sin razón: el caso del menor al que quemaron con bengalas en Málaga

Estaban de botellón en un túnel cerca de la estación del metro del Paraninfo, en Málaga. Alguien se puso a lanzar bengalas y un joven sacó su teléfono móvil para grabar la escena. «¡Illo, cabrón!», grita entre risas. Pero, al mover la cámara, acabó captando otra cosa que le hizo enmudecer. Al final, expresa, nervioso: «Bro, la han pegado una paliza, le han pegado una paliza a uno, tío».

La propia víctima, un adolescente de 16 años, se presentó en comisaría con el vídeo, que le había llegado a través de WhatsApp. Las imágenes reflejaban la salvaje agresión que sufrió en esos 31 segundos por parte de seis jóvenes, que le golpearon sin piedad por todo el cuerpo: puñetazos, patadas e incluso un rodillazo en la boca.

Si las imágenes hablaban por sí mismas, el parte médico no se quedaba atrás. Tenía los dos incisivos centrales partidos (popularmente conocidos como paletas), fractura en los huesos propios de la nariz, hematomas en ambas cavidades oculares (tiene que estar en seguimiento por parte de un oculista para descartar otras lesiones), quemaduras producidas con bengalas y una herida cortante en una pierna.

Los agentes del Grupo de Menores (Grume) se sentaron a escuchar el menor para obtener más información de la agresión y en particular de la motivación de la misma por si, en ella, encontraban alguna pista de los autores. El adolescente no conocía a los agresores. Según relató, fue aquella noche -la del 31 de marzo- a hacer botellón con unos amigos al túnel, que no tiene iluminación y está medio abandonado.

En un momento determinado, dijo, se quedó solo y «sin un motivo aparente» comenzaron a golpearle mientras él gritaba «dejadme, que no he hecho nada», según fuentes próximas a la investigación. Al final, logró zafarse de ellos y salió corriendo. Entonces, uno de los amigos con los que había ido al túnel lo vio y acudió en su auxilio.

La denuncia no aportaba gran cosa a efectos de identificación. Los agentes del Grume sabían que la clave estaba en el vídeo, aunque las imágenes habían sido tomadas con un móvil, de noche y en un túnel sin luz, por lo que tampoco eran especialmente nítidas. Los policías diseccionaron el vídeo fotograma a fotograma para identificar a los agresores, pero también para determinar la participación de cada uno.

Los investigadores concluyeron que dos de los seis jóvenes habrían llevado la voz cantante en la agresión y uno en concreto propinó un rodillazo en la boca a la víctima, lo que le causó la fractura de las piezas dentales. Pero todos, en mayor o menor medida, habrían participado en el linchamiento del menor.

Con los fotogramas, las vigilancias y las entrevistas a otros testigos, los agentes del Grume fueron poniendo nombre y apellidos a cada uno de los supuestos agresores. Tal y como informó la Comisaría Provincial días atrás, los seis han sido detenidos. Tienen de 16 a 19 años. Tres son menores de edad y sólo uno de estos tiene reseñas policiales previas. Los otros cinco arrestados carecen de antecedentes.

Las pesquisas posteriores tampoco arrojaron luz sobre el detonante de la agresión, salvo por el testimonio de alguno de ellos, que manifestó que la víctima les dio con una bengala, versión que los agentes no pudieron contrastar y que, en cualquier caso, no justificaría semejante paliza.

Los tres jóvenes mayores de edad pasaron a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Málaga, que decretó su ingreso en prisión por la gravedad de las lesiones. Los menores quedaron en libertad vigilada, investigados por los hechos y con una orden de alejamiento respecto a la víctima.

El autor del vídeo no ha podido ser identificado. El caso ha sido resuelto en gran medida gracias a las imágenes que grabó, lo que demuestra, una vez más, que la colaboración ciudadana es fundamental.