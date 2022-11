La Unesco, contra la impunidad de las agresiones a periodistas

Más de 950 periodistas han sido asesinados en los últimos diez años por cumplir con su labor de informar y, tal y como señala el observatorio de la Unesco, en 9 de cada 10 casos, los asesinos salen impunes. Este 2 de noviembre, Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra los Periodistas, la Unesco quiere dar visibilidad a esta realidad que todavía sigue vigente por lo que ha lanzado una campaña de sensibilización.

La Unesco alerta también de otras formas de censura hacia los medios, como amenazas, secuestros, torturas, encarcelaciones, ataques físicos o acoso en la esfera digital. Una prueba de ello son otras estadísticas registradas en este sentido, como que el 73% de las mujeres periodistas han sufrido amenazas e intimidaciones, o que unos 300 periodistas fueron encarcelados por hacer su trabajo.

También hay constancia de que las desapariciones forzadas son una realidad para decenas de profesionales que trabajan en sus reportajes, que un elevado número de ellos están siendo secuestrados por investigar abusos de poder, o que cientos de periodistas han sido vigilados y acosados en Internet por sus investigaciones.

Ante esta situación, y cuando se cumplen 10 años del Plan de Acción de la ONU sobre la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de la Impunidad, a través de la Unesco se ponen en marcha una serie de acciones, que ponen el foco en esta cuestión para sensibilizar a la población y hacer un llamamiento para poner fin a la indiferencia que sufre este colectivo al intentar informar al resto del mundo.

Muertes invisibles

El concepto principal de la campaña, producida por la agencia Pixel and Pixel, y bajo el que se engloban todas las acciones que se van a llevar a cabo, es 'Knowing the Truth is protecting the Truth' (Conocer la verdad es proteger la verdad). Con este lema, quieren hacer consciente a la sociedad de una realidad que solo acabará cuando se erradique la indiferencia que genera.

La campaña tiene, por tanto, el propósito de transmitir la importancia de conocer a esta situación y de que estas muertes dejen de ser invisibles para garantizar el derecho de los periodistas a ejercer su trabajo e informar. En definitiva, contar la verdad.