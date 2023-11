El último grafiti de Julio

n recuerdo es aquello a lo que acudir cuando se quiere seguir 'abrazando' a alguien que ya no está. Los hay materiales y etéreos, aunque todos acaban abocando a la añoranza de un pasado que ya no volverá, al menos, de forma terrenal. Pilar y su marido llevaban desde el pasado miércoles sin poder 'abrazar' el único recuerdo que les quedaba de su hijo Julio Rosa, fallecido en 2019 tras luchar durante más de dos años contra la leucemia, en una historia que ha inundado las redes sociales de apoyo a estos padres –casi medio millón de visitas en la red social X–. En un despiste absolutamente natural, el padre de Julio dejó una carpeta llena de dibujos de su hijo encima del techo de un coche que se encontraba aparcado en la calle Fray Isidoro, dentro del barrio de la Macarena, en Sevilla.

«Al llegar a casa y percatarse, se ha vuelto, pero el coche ya se había ido. El servicio de Lipasam estaba soplando hojas en ese momento, ellos no han visto carpeta alguna, lo que nos da que pensar que el propietario del coche ha cogido la carpeta», explicaba desesperada Pilar a través de las redes sociales, justo antes de acabar con una desgarradora súplica: «Que no la tire nadie Dios mío, es lo único que me queda de mi niño».

Una historia que, finalmente, ha terminado con el mejor de los desenlaces, pues tras cinco días de búsqueda desesperada por cada rincón de Sevilla, el dueño del coche donde se encontraba la carpeta ha contactado con los padres de Julio para devolvérsela de inmediato. «Gracias a todas las personas que se han movilizado, porque esos dibujos eran nuestra vida», dijo emocionada Pilar tras conocer que recuperará la carpeta.

Grafitero de cuna

Julio Rosa falleció en 2019 con tan solo 13 años después de haber peleado durante dos contra una leucemia que padecía desde 2017. Su caso saltó a los medios cuando su familia, de Sevilla, organizó varias campañas en redes sociales para encontrar una médula para el niño, con 'hashtags' que se hicieron virales como #yopuedosertuhéroe o #fuckleucemia. De hecho, la carpeta extraviada en la calle Fray Isidoro contenía dibujos para uno de los proyectos solidarios que organizan cada año.

El pequeño era conocido en la capital hispalense por sus grafitis, los cuales siempre firmaba con su nombre de pila, Julio. Una afición que adquirió de su padre, grafitero del grupo Tapas Team –fundado en 2012 con un estilo artístico fresco y reivindicativo–, además de ser un gran defensor de este arte urbano que llegó a España en los años 80. Una disciplina venida a menos en los últimos tiempos por la persecución que sufren estos artistas silenciosos, acusados de ser unos vándalos que manchan paredes.

De hecho, el pequeño comenzó a hacer sus primeros grafitis con tan solo cinco años, lo que le convirtió en el grafitero más joven del país. Algunas de sus obras pueden disfrutarse todavía dando un paseo por su Sevilla natal.