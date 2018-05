Alba: «No voy a tolerar ni una presión más con el caso Faycán»

Unas presiones que detalló, comenzaron «con aquella liberación» de sus funciones «del TSJC que hacen de oficio para que sacara la sentencia cuanto antes», matizó.

A pesar de esta circunstancia, Salvador Alba señaló que va a «seguir trabajando sobre esta sentencia con el ritmo que considere conveniente. Si llega el CGPJ y me suspende de mis funciones de forma cautelar, el problema ya no será mío sino de la Fiscalía y el TSJC. No voy a correr ni darme prisas por el hecho de que se haya dictado un auto de apertura de juicio oral. Ya está bien de presiones con el caso Faycán. No voy a admitir ni tolerar ni una más. Estoy cansado de tantas presiones», exclamó visiblemente molesto.