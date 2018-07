Se sienta en el banquillo acusado de haber intentado asesinar a su mujer

Se hizo la muerta y gracias a eso pudo salvar su vida

«Por un lado estoy contenta porque ya se va a cerrar una etapa muy difícil en mi vida y, por otro lado, otra vez voy a revivir lo ocurrido y tendré que tomar ansiolíticos para poder descansar porque no es fácil. Enfrentarme a contarlo de nuevo es duro, pero estoy deseando que se me haga justicia. Confío en que esta vez la ley me apoye, y me va a dar una buena noticia y una buena respuesta», manifestó recientemente la víctima de la agresión a este periódico.

La víctima no sabe cuántas puñaladas le asestó. Sólo puede apuntar que, en el informe del médico forense, las lesiones ocuparon cuatro folios. En la barriga, en la cabeza, «serrando» el cuello, en los brazos, en el pecho... Con el cuchillo clavado en el pecho estuvo agonizando cerca de media hora. Mientras, el presunto agresor se duchaba tranquilamente. Incluso quiso rematarla asfixiándola con una bolsa de plástico. Recordó esta mujer que le dijo, «déjame morir desangrada» y él reaccionó hundiéndole el cuchillo en el pecho hasta el mango. Se hizo la muerta, y gracias a eso, él se fue de casa y pudo salvar su vida.