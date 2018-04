Ramírez: “Me entregaré a la policía, no soy un prófugo”

“Tengo que respetar lo que un juez dice, es la interpretación de su señoría y nunca me he escondido acudir a ningún acto judicial y aquí lo que ha habido es un error. Mi voluntad es acudir a cualquier tribunal que requiera mi presencia”, aclaró justo antes de coger el vuelo que lo trae de vuelta a España.

“Si me dejan hacer el Madrid-Gran Canaria iré al juzgado, pero de todas formas, nada más aterrizar hoy en España, voy a intentar volar y si no puedo, automáticamente me entregaré a la policía porque lo que no voy a hacer es ir escondiéndome. Luego cumpliré lo que me digan”, detalló el mandatario amarillo, quien mostró su sorpresa por el hecho de que el caso que le investiga se lleve por la “vía penal y no administrativa que es lo más lógico. No soy un administrador de hecho como dice el auto y eso lo acreditaremos”, explicó. “No hay ningún dolo detrás de todo esto...”.

Aclaró Ramírez que piensa dar “la cara y las explicaciones oportunas explicaremos que todo ha sido un malentendido. He tenido en mi vida que ir bastantes veces al juzgado y nunca he tenido un problema de esta índole”, contó anoche, a la vez que insistió en sus explicaciones: “No me presenté porque mis abogados me dijeron que habían recurrido la causa y, por lo tanto, no tenía que personarme y el 19 llevaron al juez el paradero donde estaba y el billete de vuelta de hoy, pero algo no habremos hecho y explicado con interpretaciones erróneas porque a su señoría no le ha sentado nada bien esto. No soy ningún prófugo ni nadie que se esconde de la justicia, ahora daremos las oportunas explicaciones”

Sobre el presunto delito por el que está siendo investigado, Miguel Ángel Ramírez se esforzó en aclarar que tiene “muchas empresas donde hay muchos administradores y en este caso”, añadió, “se reclaman unas cuotas de Seguridad Social adicionales en función de un convenio que se anuló posteriormente en unos años en donde no era el responsable, pero la Fiscalía entiende que era administrador de hecho” y por este motivo presentó la querella. Luego, sostiene Ramirez, “Se anula el convenio y tenemos que pagar. Es algo administrativo que pagamos y ya está, pero en este caso la fiscal lo ha llevado por la vía penal”, finalizó.