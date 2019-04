¿Quería Sira María matar a Daniel?

Forenses

Dentro de esta discusión jurídica están los forenses y sus informes. En el primero de ellos correspondiente a la autopsia, las dos especialistas del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas encargadas de determinar las causas de la muerte de Daniel Gil, consideraron que su fallecimiento fue por una «causa violenta» relacionada directamente con el traumatismo craneal con pérdida de sangre producido en la caída de la víctima. Pero también apuntaban que las heridas detectadas en los brazos y costado del cadáver eran «compatibles con lesiones sufridas con arma blanca», hecho que fue rebatido posteriormente por la defensa de Sira María en una comparecencia en sede judicial con las dos forenses celebrada en junio del pasado año.

En la misma, las especialistas a preguntas de la letrada admitieron que el cadáver estaba casi desnudo y determinaron con respecto a las puñaladas que la ropa no se veía «desgarrada en la zona del brazo derecho» y consideraron «poco frecuente» el que hubiese sido apuñalado sin ropa y luego lo hubiesen vestido «con dos camisetas, aunque no es improbable», sostuvieron. También determinaron que la muerte no solo pudo haberse producido por el golpe en la cabeza ya que «hubiera sido necesario que la herida fuese abierta o que se hubiera producido fractura craneal, que no existe en este caso», declararon.

La defensa intentó acreditar que las supuestas heridas de arma blanca podrían haberse producido cuando el cuerpo cayó al mar debido al estado avanzado de putrefacción del mismo, hecho que discutieron las forenses argumentando que «cuando un cadáver cae el mar las heridas suelen aparecer en la cabeza, rodillas y brazos», dijeron las médicos forenses.