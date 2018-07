Perdomo se encomienda a diez preguntas

Revelación de información. Si el acusado Celso Perdomo González es culpable o no de revelar información relativa al concurso eólico al que alude la orden de 14 de octubre de 2004, (número 1.518), y que se refiere a las bases concretas del concurso, terrenos públicos y privados de interés, personas y teléfonos de contacto. Todo ello, ejecutado antes de su publicación en el BOCA, (28 de octubre de 2004), y siendo los destinatarios de dicha batería informativa Wilebaldo Luis Yanes y Daniel Fernández de Salamanca, personas interesadas en tales concursos públicos.

Deber de sigilo. Si el acusado Celso Perdomo es culpable o no de haber dado a conocer esa información, sin cumplir el deber de sigilo que exigía el cargo público que entonces ostentaba de director general de Industria y Energía del Gobierno de Canarias. Teniendo en cuenta que su conocimiento lo era por esa función pública y profesional que ejercía.

Enriquecimiento. Si el acusado Celso Perdomo González es culpable o no de haber aprovechado su condición de director general de Industria y Energía del Gobierno de Canarias para, y en virtud de un plan construido y con el fin de obtener un enriquecimiento para sí, mantener varios contactos con los también acusados Enrique José Guzmán, por un lado, y con Alfredo Briganty Arencibia y José Ignacio Esquivel Astelarra, por otro.

Acuerdos favorecedores. Si el citado acusado Celso Perdomo es culpable o no de vincular tales contactos con el contenido del concurso eólico al que hace alusión la orden de 14 de octubre de 2004, (BOCA 28 de octubre de 2004 y número 1518), y de alcanzar acuerdos que perseguían favorecer a los empresarios referidos, (Enrique Guzmán, Alfredo Briganty y José Ignacio Esquivel), para que estos, a través de las empresas con las que finalmente iban a participar en los concursos, pudiesen obtener una ventaja respecto al resto de partícipes en la adjudicación de parques eólicos y en la asignación de potencia máxima admisible de energía eléctrica por emplazamiento.

Recibió dinero. Si el acusado Celso Perdomo es culpable o no de haber recibido de Enrique Guzmán una suma de 23.452,21 euros, (el 6 de junio de 2005 la cantidad de 14.052,21 euros y el 29 de noviembre de 2005 la cantidad de 9.400 euros) y de llegar el 5 de octubre de 2004 a un acuerdo, que no llegó a materializarse, relativo a la cesión de un porcentaje de acciones en una sociedad mercantil. Todo ello, como consecuencia de los contactos mantenidos y acuerdos alcanzados con éste y a los que se ha hecho alusión en los puntos 3º y 4º.

De Briganty y Esquivel. Si el acusado Celso Perdomo es culpable o no de haber recibido de Alfredo Briganty y de José Esquivel la suma de 12.700 euros, como consecuencia de los contactos mantenidos y acuerdos llevados a cabo conforme a lo indicado en los puntos 3º y 4º.

Honorato López entra en escena. Si el acusado Celso Perdomo es culpable o no de contactar e intermediar, (tras su cese como director general y con el fin de que no se perdiesen las ventajas pretendidas en el concurso eólico), con el jefe del área de Energía de la Dirección General de Industria y Energía, el acusado Honorato López Torres, acordando que tal profesional fuese quien se encargase de continuar con el cometido iniciado por el cesado director con las personas antedichas, (Enrique Guzmán, Alfredo Briganty y José Esquivel).

Cantidades. Si el acusado Celso Perdomo es culpable o no de intermediar para alcanzar en octubre de 2005 diferentes acuerdos de entregas de dinero con los antes referidos a cambio de continuar favoreciendo a los citados empresarios en el concurso eólico. Así, con Enrique Guzmán se acordó las siguientes entregas: 2.000.000 de pesetas (12.020,24 euros), de entrada; 4.000.000 de ptas. (24.040,48 euros), una vez que se ejecutase el informe previo y 1.000.000 de ptas., (6.010,12 euros), por cada megavatio adjudicado. También, con Briganty y Esquivel se acordó la entrega de dos millones de pesetas (12.020,24 euros), por dejar los expedientes colocados en un buen puesto de salida, y posteriormente nuevos pagos hasta un máximo de 5.000.000 de ptas., (30.050,60 euros), por cada megavatio adjudicado.

Presupuesto para uso particular. Si el acusado Celso Perdomo es culpable o no de disponer, antes de cesar en su cargo público, para su uso particular de parte del presupuesto que tenía su departamento y cuyo destino era atender fines públicos y no privados.

Adquisición de libros. Si el acusado Celso Perdomo es culpable o no de, con esa intención, adquirir libros por valor de 739,87 euros.