Libres tras poner a nombre de otro dos multas de tráfico

Del mismo modo y tras denunciar los hechos a la Guardia Civil, los investigadores contrastaron la titularidad de los dos vehículos sancionados, observando como pertenecían efectivamente a dos empleados de la citada empresa, y comprobaron otro detalle importante, y es que el documento de notificación para responder a Tráfico –identificando al conductor infractor– se había remitido vía fax desde el número de teléfono de la mencionada empresa, y siempre sin conocimiento del perjudicado, el cual se encontraba en Argentina, como pudo acreditar a la Benemérita aportando diversa documentación.

Pero en la vista oral, primero el Ministerio Fiscal no formuló acusación para los dos encausados, y luego la magistrada consideró en su sentencia que que «efectivamente, estaríamos ante una falsedad ideológica que no está castigada penalmente», por lo que consideró la absolución de los dos acusados.

José Alfredo Fernández no entiende como, después de que le hayan embargado casi 300 euros y haberle quitado cuatro puntos del carnet –aparte del coste del abogado– no le hayan dado la razón: «Quiero que se haga justicia, vine aquí a buscarme la vida y encontrarme con esto fue un golpe. No tenía trabajo y el poco dinero que gané me lo quitó este problema», dijo. «Estoy indignado con la resolución, es una falta de respeto hacia el ciudadano porque hasta la Guardia Civil me dijo que tenía razón y al final todo se vino en mi contra», exclamó. Esta parte ha recurrido la sentencia.