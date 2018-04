La Manada puede estar en la calle en seis meses

El abogado ha pedido la puesta en libertad

En prisión desde el 7 de julio de 2016

Los cinco encausados se encuentran en prisión desde que fueron detenidos el 7 de julio de 2016. Una vez visto para sentencia el juicio, en el mes de noviembre, sus abogados solicitaron su puesta en libertad, petición que entonces se negó si bien no fue una decisión unánime del tribunal ya que uno de los tres magistrados no respaldó que continuaran en prisión. Este mismo juez ha emitido un voto particular en la sentencia al no ver culpables a los condenados y pedía su puesta en libertad.