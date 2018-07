La Audiencia falla que el juez que mandó detener a Ramírez no era competente

El pasado 19 de abril, el juez de Instrucción número 6 de Las Palmas de Gran Canaria, Luis Galván, puso en busca y captura a Ramírez tras comprobar que no solo no acudía a declarar por la nueva querella que le había interpuesto la Fiscalía en relación con la política salarial de Seguridad Integral Canaria, sino no que había retrasado su billete de regreso a España a pesar de que había sido citado con suficiente antelación.

El empresario grancanario, presidente de la UD Las Palmas, regresó a la isla en un reactor privado el 25 de abril, al día siguiente de que se hiciera pública esa orden de detención, fue arrestado en el aeropuerto, declaró ante el juez y quedó en libertad esa misma mañana, con cargos de fraude a la Seguridad Social.