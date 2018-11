Desestiman el recurso de Alba aunque cuestionan las grabaciones

El auto, firmado por el magistrado ponente Nicolás Acosta, considera que, de momento, con las pruebas que hay en el Juzgado de Instrucción número 2, no pueden determinar si hay o no delito por parte de Ramírez como así considera Alba, que argumenta que las grabaciones que presentó como pruebas iniciales en la causa que lo sentará en el banquillo del TSJC, estaban manipuladas. La Audiencia Provincial considera que las grabaciones no son las originales y, por lo tanto, las pone en duda como prueba. A su vez, reprocha que Salvador Alba, cuando fue citado a declarar ante el Juzgado de Instrucción y se abstuvo de responder a ninguna pregunta alegando que estaba siendo investigado por el TSJC, no aportó los datos esenciales para determinar la validez o no de las grabaciones que presentó en su momento como prueba Miguel Ángel Ramírez en las que se reproducía la reunión que mantuvo el empresario con el magistrado en su despacho de la Ciudad de la Justicia mientras estaba siendo investigado por delitos fiscales.

La Sección Segunda indica, en tres ocasiones, que se trata de un archivo provisional y que puede reaperturarse el procedimiento si la parte recurrente, es decir, el magistrado Salvador Alba, estima procedente aportar datos que sustenten su tesis de que las grabaciones presentadas estaban presuntamente manipuladas.

Es por ello por lo que la Sala incide en que, al no haber declarado Salvador Alba sobre el contenido de la conversación mantenida con el empresario Ramírez el pasado día 16 de marzo de 2016 al acogerse a su derecho de no responder ninguna pregunta, no le es posible conocer si la presunta manipulación que denunciaba afectaba o no al sentido de aquella charla.

«La decisión recurrida -el auto de archivo del Juzgado de Instrucción nº 2- en estos momentos, es ajustada a Derecho pues más allá del hecho de que se hayan eliminado partes en la grabación nada se ha aclarado sobre el alcance que esa alteración haya podido tener», aclara el auto, que insiste en que «en el presente caso, no solo el perito del denunciante sino además el informe de la Guardia Civil indican que las grabaciones incluidas en el pen drive que aportó Ramírez en el Juzgado de Instrucción no constituyen la grabación original».

La Sala cuestiona la validez como prueba de tales grabaciones, aunque se refiere sólo a las que constan en el procedimiento que ha sido archivado en Instrucción 2 y no las que constan en el procedimiento que sigue su curso en el TSJC que acusa a Alba de cinco delitos.

Ante esta resolución, la defensa legal del magistrado Salvador Alba ha anunciado que solicitará prestar nueva declaración ante el juez de instrucción para declarar sobre el contenido de la conversación con el empresario Miguel Ángel Ramírez y «qué aspectos de esa conversación se han eliminado para alterar el sentido de la conversación, así como los tramos de la misma en los que ni siquiera es su voz, que ha sido emulada», anuncia por su lado esta parte.