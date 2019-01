José Luis ‘el Diablo’ vuelve a negar haber matado a un varón en Corralejo

«He visto en estos tres días de juicio muchas contradicciones de todos los testigos, que ni siquiera el fiscal ni la acusación han podido tapar. Han inducido las respuestas de los testigos y ellos mismos les respondieron sus propias preguntas», declaró ante el tribunal del jurado.

También quiso hacer constar el acusado en su última palabra que «cuando me detuvieron, en ninguna parte de mi cuerpo, ropa y zapatos no hallaron rastros de sangre ni signos de haberme peleado», señaló, a la vez que dijo al magistrado presidente, Emilio Moya, que había «pasado bastante tiempo en la cárcel y cuando uno sale quiere disfrutar de su libertad. Cuando dije que solo había dormido dos horas, fue porque no me la quiero pasar acostado durmiendo y entiendo que les parezca extraño, pero solo quería disfrutar de mi libertad».

Tanto la representante del Ministerio Fiscal como la acusación particular mantuvieron la petición de 15 años de prisión para acusado y dos años y seis meses para David Steven E. S. por ser su encubridor. Las defensas interesaron la libre absolución.