El militar pederasta declaró que de niño había sufrido tocamientos

Este procedimiento solo instruye los presuntos delitos que cometió el militar profesional sobre su expareja y por los que la autoridad judicial lo mantiene en prisión provisional comunicada y sin fianza. Está siendo investigado por un delito contra la intimidad, dos de abuso sexual y uno de abuso sexual con acceso carnal. Por su parte, el resto del caso está residenciado en el Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, que lo investiga por los presuntos delitos de producción, tenencia y distribución de pornografía infantil, abusos sexuales con penetración sobre menor de 16 años, delito contra la intimidad de menores y otro contra la intimidad y la indemnidad sexual.

En el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, la denunciante narró como su expareja, después de haber acabado la relación que les unía y durante un corto periodo de tiempo en el que siguieron viviendo bajo el mismo techo, se aprovechó de ella tocándole sus genitales mientras dormía, llegándole incluso a penetrar, amén de grabarla sin su consentimiento totalmente desnuda cuando salía de la ducha con un móvil que tenía oculto en el cuarto de baño.

Admitió que su marido le había narrado que tenía un «trauma por unos abusos que tenía de niño», pero sobre el mismo asunto, el investigado primero quitó hierro declarando que no había ido a «a tratamiento» porque «había tenido una infancia normal», pero luego detalló como sí acudió en su momento a un Centro de Orientación Familiar porque tenía «un recuerdo de un señor mostrándole sus genitales» que no era su padrastro. Unos hechos que, según su versión, se produjeron «en un coche y fue un amigo de mi madre quien me había hecho esos tocamientos solo una vez».

El militar profesional negó haber abusado de su ex como ella relató a la autoridad judicial. «Fuera de las relaciones de pareja nunca la he penetrado», detalló el militar, pero la denunciante sostuvo que en ocasiones mientras dormía, se despertaba y lo veía a él «tocándola» e incluso otras tantas veces «penetrándola» y que le decía que lo hacía «porque creía que ella quería», manifestó.

Lo único que admitió el investigado fue que iba a su habitación de noche para tocarla y, si se despertaba, «disimulaba cogiendo el cargador». «La separación fue traumática», añadió y por eso confesó que intentaba «estimular la situación» tocándole la vagina en dos ocasiones y grabando los hechos con su móvil.

También confesó que la había seguido en una ocasión y fue cuando ella rehizo su vida con otra pareja, aunque «al día siguiente quedé con ella para disculparme», al igual que admitió que la había grabado en secreto desnuda en el baño, pero «solo era para saber lo que ella hacía», declaró en sede judicial.