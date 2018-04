Dos años y medio de cárcel al octogenario que mató a un ladrón en Tenerife

Esta segunda condena queda en suspensión durante un plazo de dos años, a condición de que el acusado no cometa delito durante el tiempo de duración de la pena. La resolución judicial dictada por el magistrado Fernando Paredes, de acuerdo con el veredicto emitido por el jurado, declara probado que el 1 de marzo de 2015, sobre las 22:00 horas, Jonás Cano Ruiz (nacido el 7.3.1989, de 26 años de edad) y D. C. C. P. menor de edad al tiempo de los hechos, acudieron la finca Villa Carlota, en Arafo, ataviados con ropas oscuras y guantes, cubriendo asimismo sus rostros con unas caretas sujetas con cinta americana que imposibilitaban su identificación y con la intención de apoderarse de dinero u objetos de valor, portando Jonás Cano Ruiz, una mochila en la que guardaba una pistola simulada y un formón. Tras franquear el muro exterior de la vivienda, dice el fallo, entraron en una edificación anexa a la vivienda, en la que se encontraba Jacinto Siverio, quien contaba con 80 años de edad en aquel monento, obligándole a abrir la puerta de acceso al domicilio. El ruido provocado alertó a la esposa del acusado y a su cuñada, que contaban que contaban con 69 y 64 años, quienes encontrándose en el interior de la vivienda, se asomaron a la ventana del dormitorio de matrimonio, procediendo los asaltantes a fracturar la ventana con un palo y sujetando al menos uno de ellos a Mercedes G. H. mientras Carmen del Pilar G. H. logró encerrarse en el aseo de la vivienda.