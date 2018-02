Sólo menores de 40 años podrán donar médula

«Solo cuando lo sufres sabes de la necesidad»

Es la segunda vez que Juan Francisco Marrero vive la misma situación, por lo que sabe de la importancia de donar. Su hija Estefanía, tras superar la leucemia cuando tenía solo 12 años, atraviesa de nuevo por el mismo proceso. Ambos quieren reivindicar la importancia de que la sociedad se conciencie de la necesidad de donar médula ósea para multiplicar la esperanza de combatir la enfermedad. «Uno no sabe de la importancia y necesidad de hacerse donante hasta que no lo sufres en primera persona. Sabemos que dependemos de un banco mundial de pacientes, que no puedes donar a una persona concreta y que tienes que ser compatible, pero cuanta más gente done más posibilidades hay de encontrar una compatibilidad. La esperanza crece», afirma Juan Francisco.

Estefanía secunda a su padre en su iniciativa para visibilizar el proceso de donación. «Hay mucha desinformación. La gente cree que duele mucho donar, pero en realidad no es así. El proceso para donar es más sencillo y se puede ayudar a mucha gente. No pido que donen por mí en concreto, porque no es posible y hay mucha más gente que lo necesita. Solo que lo hagan porque pueden ayudar a mucha gente», afirma Estefanía, que toma su ejemplo personal para visibilizar una lucha que afecta a muchas personas en las islas.

«Estefanía lo superó la primera vez con el tratamiento, pero ahora necesitamos un donante. Sabemos que no se puede donar a ella directamente, pero cuanta más gente se anime más posibilidades hay. Si no es para Estefanía, que no hagan por tanta gente que está pasando el mismo problema», asevera Juan Francisco, admitiendo que las posibilidades se reducen con el condicionante de la edad tras la decisión de la Comisión Nacional de Médula Ósea. «Conozco a mucha gente con más de 40 años que están dispuestos a donar, pero la edad se ha limitado y es más difícil. Por eso animamos a todos los jóvenes a que se acerquen a un hospital, el Doctor Negrín en este caso, y que ayuden. Es solo un pinchazo en el brazo, como si fuera una donación de sangre normal», afirma este padre entregado, que admite el desconocimiento de la enfermedad y el proceso de donación es un inconveniente más en la búsqueda de donantes. «Solo cuando me tocó a mí, en este caso a través de mi hija, supe las dificultades que hay y cómo es el proceso. Creo que, además de necesitarlo en primera persona, nuestro ejemplo puede ayudar a visibilizar el problema y que mucha más gente se sume a esta lucha y aporte su granito de arena donando. Estefanía consiguió vencer la enfermedad una vez y lo volverá a conseguir con la ayuda de todos. Solo hay que donar. Mañana le puede pasar a cualquiera», afirma Juan Francisco.