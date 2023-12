La lista de espera por una residencia no deja de crecer y Canarias no cumple el plan para crear plazas

Una nueva planificación: «Mejor gestión de los cabildo y mas suelo público de los ayuntamientos»

El fracaso del II Plan de Infraestructuras sociosanitarias, que en principio se preveía concluir entre 2017 y 2021 y que ha sufrido diversas ampliaciones del plazo de ejecución, aunque sin éxito, ha obligado al Gobierno canario a plantearse la firma de un tercer plan que se acordaría en 2024. La idea, explica el viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil, es aprender de la experiencia pasada. «Se ha perdido el tiempo. Se consensuó un plan y nos encontramos con debates sobre si aquello debía haberse afrontado así o no. Al final, los recursos (financieros) estaban y la necesidad también. Espero que eso haya servido de aprendizaje».

A su juicio, los cabildo deben ser más eficaces. «Lo que más ha ayudado a avanzar en las islas mejor planificadas es que no perdieron el tiempo sobre dónde sí o dónde no construir. Y las parcelas, esto sí que es un tema en el que hay que avanzar. Los ayuntamientos debe poner más suelo para recursos sociosanitarios, los ayuntamiento no le pueden dar espalda» al problema del envejecimiento poblacional.

Candil recuerda que no solo se cuenta con el dinero que pone el Gobierno canario -los cabildo deben poner la mitad de los que cuestan las nuevas infraestructuras- sino que también hay fondos europeos para mejorar la estrategia de los cuidados a las personas dependientes.

Precisamente por la lentitud del desarrollo de este plan Candil señala el problema que tienen en el área de Sanidad con las mas de 500 personas que viven en los hospitales con alta medica. Un problema que se ha convertido en estructural ante la falta de camas sociosanitarias en las islas. De hecho, según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, el archipiélago arrastra un déficit de más de 8.000 plazas sociosanitarias para alcanzar la ratio de 5 por cada 100 personas mayores de 65 años.