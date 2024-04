Aumenta la lista de espera de dependencia y el limbo: «El Imserso está cogiendo mal los datos»

«El problema de esta dirección no son los grandes profesionales, son los trabajadores que no hay»

Para la diputada socialista Marta Arocha, exdirectora del Dependencia, «el problema de la dirección general no son los grandes profesionales, son los trabajadores que no hay. No se ha dado continuidad al crecimiento en el número de empleados». Arocha señala que con el nuevo sistema de estadística del SAAD, ahora se separan el número de personas que lleva menos de seis meses esperando, que es el plazo legal, de quienes llevan más de ese tiempo y en este epígrafe en Canarias en marzo había 16.205 personas.

El viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil, insiste en que fue el cambio de aplicativo informático, «que era necesario para mejorar el sistema», el que está causando estos malos entendidos con las cifras de dependencia en Canarias.

Sobre las queja de los trabajadores, Rocha recuerda que han criticado la gestión los dos comités de empresa de la dirección general, el de Tenerife y el de Gran Canaria, Candil señala que siempre hay quien se resiste a los cambios. Pero que, lejos de pedir traslados, «están llegando trabajadores» a Dependencia. «Estamos dotando todas las plazas vacantes, no solo interinidades sino las plazas del plan de choque y el contrato programa». Además, dice, «este mes van a haber muchísimos más PIA porque se ha organizado el trabajo de otra manera».