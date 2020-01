Varios colectivos de médicos rechazan una huelga «politizada»

El Colectivo de Afectados por la OPE del Hospital Universitario de Canarias (HUC) se desmarcó ayer del preaviso de huelga de los médicos especialistas interinos para el próximo 12 de febrero convocado por los sindicatos mayoritarios de la sanidad canaria y pidió que no se politice su lucha. Si piden, sin embargo, a la Consejería de Sanidad «mejoras» en la convocatoria de la oferta pública de empleo (OPE).

Tras el comunicado del colectivo de opositores del HUC, el Colegio de Médicos de Tenerife y la Federación Nacional de Salud de Intersindical Canaria (IC) también anunciaron que no secundarán la huelga convocada por los UGT, CC OO, Satse (enfermería) y al que el próximo miércoles anunció que su sumará el Sindicato Profesional de Médicos (CESM) de Tenerife y de Las Palmas.

«Nuestra sensación es que queremos desmarcarnos porque esa es otra batalla de otra gente que no es la nuestra. Dicen que luchan por nosotros pero tienen otros motivos que no sabemos porque lo primero que piden es el cese de la consejera, Teresa Cruz Oval», dijo el portavoz, Sunil Lakhwani, a Europa Press. Lakhawani aseguró además que los especialistas que optan a las plazas ofertadas no quieren que se anule la OPE, pero sí quieren «corregirla para adaptarla a unas circunstancias más igualitarias en todos los centros. Hay gente que lleva 15 ó 18 años esperando a que salga la posibilidad de poder presentarse a una oposición y sacar su plaza fija. No queremos quitar esta OPE que llevamos tantos años esperando».

El presidente del Colegio de Médicos tinerfeño, Rodrigo Martín, explicó ayer que los facultativos no se sienten representados por la decisión de UGT y CC OO de convocar huelga y consideró «un error» que se pida el cese de la consejera de Sanidad, Teresa Cruz.

Rodrigo Martín indicó que el Colegio recibió durante la jornada de ayer llamadas de médicos que no se sienten representados por las declaraciones efectuadas el miércoles por dirigentes de UGT y CCOO.

Y es más, según Martín, los médicos no se han pronunciado sobre las cuestiones planteadas por UGT y CC OO ni tampoco sobre una fecha de huelga, ni están pidiendo dimisiones «sino que se arreglen los problemas», añadió. La coordinadora de la Federación de Salud de IC, Cathy Darias, también consideró que la convocatoria de huelga tiene un «carácter político», ya que los propios convocantes son los que «aprobaron» en mesa sectorial las condiciones de la oferta pública de empleo.

La consejera de Sanidad aseguró ayer que su intención es mejorar la estabilidad de los profesionales del HUC y del resto de hospitales. Con los primeros se ha reunido en tres ocasiones esta semana, dijo, y anunció que en los «próximos días» convocará una mesa sectorial en la que planteará distintos asuntos, entre ellos la posibilidad de incrementar las plazas ofertada para el HUC, que efectivamente son la mitad de las que se han ofertado para los otros tres hospitales de referencia de Canarias.