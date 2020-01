Los gerentes no suscriben el análisis del informe de las listas de esperas

En el escrito de La Candelaria se concreta que el encuentro se realizó entre «profesionales sanitarios y no sanitarios» y en él se vertieron «opiniones personales sobre la problemática de las listas de espera quirúrgica». El HUC reitera el reconocimiento a los trabajadores del SCS y la confianza «sin ambages» que se tiene depositada en ellos «para continuar trabajando en pos de mejorar progresivamente los estándares de calidad de la sanidad canaria». Por parte del Chuimi se aportaron dos puntos esenciales en la problemática de las listas de espera como son la «falta de recursos humanos», que afecta al área quirúrgica, de consultas y pruebas, y de infraestructuras, camas o quirófanos, aspectos «muy relevantes para la correcta gestión de la lista de espera».

Las distintas gerencias hospitalarias en sus escritos sostienen directamente que «no han suscrito ningún informe» y explican que si bien participaron en el «taller organizado por el SCS» y «al finalizar la jornada se expusieron las opiniones de los distintos grupos de trabajo» que se formaron, no se elaboró «ningún documento de consenso ni análisis alguno de las diferentes propuestas que se presentaron». Los equipos directivos, además, muestran su «agradecimiento» y «apoyo y total confianza» a todos los trabajadores que diariamente y con su esfuerzo hacen posible una asistencia sanitaria de la máxima calidad para la población de referencia y «en particular al área quirúrgica».

Los equipos directivos del Hospital Universitario de Canarias (HUC), de La Candelaria y el Complejo Insular Materno Infantil (Chuimi) han remitido al personal médico y sanitario un escrito en el que se desmarcan del contenido del documento que salió del primer encuentro de expertos convocados por la Consejería de Sanidad para identificar los problemas y buscar soluciones a las listas de esperas. Por el contrario, el doctor Negrín ha preferido no trasladar escrito alguno a sus trabajadores.

Profesionales

Profesionales del Complejo Insular Materno Infantil de Canarias denunciaron ayer mediante un comunicado la situación de «ofensa» contenida, en su opinión, en parte del documento que salió del primer encuentro de expertos convocados por la Consejería de Sanidad para identificar los problemas y buscar soluciones a las listas de esperas. El personal del área hospitalaria sur de Gran Canaria pide a la administración «una disculpa por culpabilizarnos de atascar las listas de espera, por programar las intervenciones mejor pagadas» y dejar de lado las menos lucrativas; de no operar por las tardes los cirujanos con más experiencia porque tienen que atender en sus consultas privadas y que los más jóvenes son inexpertos y no asumen operaciones complejas», según una nota de prensa que hicieron llegar a este periódico. «Además –añaden los profesionales– nos acusan de perversos, y por ende de violar el código deontológico y de poner en peligro la salud de nuestros pacientes. Y todo esto con qué fin? –preguntan– ¿como estrategia para poner al pueblo en nuestra contra y obligarnos a trabajar por jornadas de mañana o tarde?».

El colectivo de médicos del Insular Materno se suma así a la quejas expuestas por sus compañeros del HUC y de La Candelaria y señalan estar «realmente molestos porque no se está diciendo la verdad, nos sentimos ofendidos y no podemos quedarnos cruzados de brazos viendo cómo nos faltan el respeto ante los pacientes que tratamos cada día, queriendo que los tratemos como números y no como personas, creando en estos una inseguridad y falta de confianza, haciéndoles creer que anteponemos el dinero a su salud».

En este sentido solicitan al presidente del Colegio de Médicos de Las Palmas, Pedro Cabrera, que «tome las medidas oportunas para que la Consejería de Sanidad se disculpe públicamente en los medios por las falsas acusaciones recibidas, y a la administración sanitaria que busque opciones factibles de llevar a cabo para reducir las listas de espera quirúrgica (y no quirúrgicas) sin hacernos responsables de los atascos que se han suscitado por falta de medios físicos, de personal y de gestión».

«Lo peor es que ante nuestras quejas la consejera de Sanidad responde que no se responsabiliza de los análisis hechos por la comisión de análisis creada por ella», añade la nota.