Todavía habrá que esperar para hacer deporte al aire libre

Logros «frágiles»

Sin embargo, con los datos en la mano, el Ejecutivo PSOE-Podemos todavía no lo ve claro. Y eso que los contagios se han contenido y los ingresos hospitalarios empiezan a reducirse. Pero no, no hay desescalada todavía. El estado de alarma se mantiene quince días más y lo de correr, pasear o andar en bici no son actividades esenciales para nadie en estos momentos donde todavía en los hospitales se trabaja a destajo para atender a los enfermos de coronavirus.