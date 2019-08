Sheila busca 40.000 euros para operarse de una enfermedad rara en Alemania

Sheila Castellano es una joven del municipio de Arucas, en el norte de Gran Canaria, que con solo 20 años se enfrenta a varias enfermedades de compresión de arterias y venas. A través de la plataforma Gofundme ha comenzado una campaña con el objetivo de recaudar 40.000 euros para ser operada en Alemania, donde se encuentra el único médico especializado en este tipo de dolencias y que le ofrece la garantía de mejorar. Su mayor deseo es comenzar a hacer una vida normal.

La enfermedad de esta joven comenzó cuando apenas tenía 10 años. Los dolores de barriga no cesaban siendo solo una niña, malestar, pérdidas de conocimiento... pero a través de las pruebas médicas no daban con lo que realmente tenía. “Buscando lo que tenía y no lo encontraban, los médicos aquí le llegaron a decir que era psicológico”, cuenta su madre, Soraya Sánchez. Lea su historia completa aquí.