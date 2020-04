Salvador Macip: «Vendrán virus más agresivos, pero los controlaremos»

–Sin ser apocalíptico ni gafe, las posibilidades de que salgan virus peores que este existen. No podemos predecir cuándo ni cómo. La naturaleza funciona así. Los virus mutan sin descanso y conocemos otros mucho más agresivos que no han causado pandemias. Pero en cualquier momento puede aparecer uno nuevo e inesperado, como el coronavirus que ha causado la crisis global que vivimos. Debemos prepararnos cuanto podamos.

«Es factible que el coronavirus se fugara de un laboratorio, como ocurrió antes con alguna gripe»,

–La gestión de ambas ha sido manifiestamente mejorable. Nadie está preparado al 100% para esta situación, pero ha faltado previsión. Se podía haber planificado a tiempo una respuesta rápida, los plazos de confinamiento, la compra de material médico y test. Supongo que aprenderemos algo. Ha habido penosas reacciones de políticos y falta de coordinación a nivel internacional y europeo. Los virus no entienden de fronteras. Se necesita una estrategia común, clara y liderada desde el centro, y no que cada país vaya a su bola.

–Pasarán meses. El confinamiento funciona al principio. Después llega a la fase de vigilancia y de evitar situaciones de riesgo. Ni mucho menos de normalidad. Habrá que evitar aglomeraciones y situaciones que faciliten el contagio masivo. Hasta tener la vacuna, no disponible antes de un año, y la inmunidad de grupo no estaremos tranquilos, insisto.

–Es la teoría más aceptada. Pero hay inconsistencias. Otra teoría apunta a la fuga de un laboratorio en la misma zona a través de algún infectado. Ocurrió antes y no es, ni mucho menos imposible. Una gripe a mediados del siglo pasado tuvo su origen la fuga de un virus en estudio en un laboratorio. Es factible, pero aún no podemos sacar conclusiones. Hay datos a favor y en contra e intereses políticos cruzados.

Irresponsabilidad

–¿Han sido temerarios gobernantes como Trump, Boris Johnson o Bolsonaro?

–En algunos países se ha actuado con extrema irresponsabilidad. Necesitamos protocolos más claros para no dejar la situación en manos de políticos como Trump, que no tiene ni idea de ciencia y no escucha a los científicos. Es un peligro terrible. Si aparece un virus más letal, habrá mucho menos tiempo de reacción y perder semanas al principio significará cientos de miles de muertos más. Una lección decisiva es no dejar en manos de personajes así las decisiones sobre problemas de sanidad global.

–La distancia social se antoja difícil con el carácter latino.

–En función de la idiosincrasia de cada país, veremos respuestas distintas, pero la distancia social parece en algunos casos utópica. Es importante la reacción ante los rebrotes, que son casi inevitables. La rapidez de reacción y los test masivos son cruciales. Quizás la segunda fase apliquemos lo que hemos aprendido. El único cortafuegos que tenemos ahora contra el virus es el distanciamiento social.

–La mal llamada gripe española mató a 50 millones de personas. Con cifras muy dolorosas hoy, ¿los muertos serán muchos menos?

–Con los avances médicos y los antibióticos de hoy, las muertes hubieran sido muchas menos hace un siglo. Las patologías asociadas causaron una mortalidad que hoy no veríamos. El inconveniente hoy es la capacidad propagatoria de nuestro tipo de vida. Un cálculo rápido nos dice que se pueden infectar entre el 50 o el 60% de la población mundial a lo largo de las segundas oleadas, y en un par de años. Si asumimos un porcentaje de muerte de 1 %, saldrán pronto 40 millones de muertos. Esperemos no llegar. El gran problema no es la agresividad del virus, reitero, sino la combinación de su infectividad con nuestro modo de vida globalizado. Pero vemos el final del túnel y conseguiremos salir gracias a la ciencia y a la medicina, como siempre, y al esfuerzo de todos los ciudadanos, que juntos podremos encontrar la forma de esta pandemia no se alargue más y no tenga un número de víctimas más elevado.