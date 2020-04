«Psicológicamente está siendo muy duro»

«Me ha tocado lidiar con una responsabilidad que jamás hubiera pensado»

«Entre ellos no hay miedo, pero sí incertidumbre por lo inusual de la situación»

«Psicológicamente al principio parecía fácil, pero con el paso de los días está siendo bastante duro. Cuando llego a mi casa intento desconectar, pero pongo la tele, porque es inevitable, y la palabra coronavirus vuelve a sonar por todos lados, así que poco puedo desconectar», relata consciente de que, al menos, no lidia en el peor escenario: «Muchas de las veces que veo las noticias o leo cosas en Facebook me dan ganas de llorar al ver cómo lo están pasando el personal médico. Es muy triste que no tengan todo el material que necesitan, las horas que pasan sin comer porque están sin parar... Yo no estoy en primera lnea y puedo dar gracias a Dios a que no estoy en su situación, pero me encantaría ayudarlas en estos momentos y desde aquí les mando todo mi apoyo», comenta sin olvidarse de los propios problemas que están teniendo con el material en su centro. «A día de hoy [martes, 31 de marzo] no nos han suministrado ningún EPI, y lo que más falta nos hace son mascarillas. Afortunadamente no hemos tenido ningún contagio por Covid-19, pero nos harían falta más independientemente de ello».