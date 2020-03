Otro turista da positivo en Tenerife y Canarias suma siete casos activos

Canarias7 / Las Palmas de Gran Canaria

Canarias registró ayer su séptimo caso activo por coronavirus al dar positivo otro turista aislado en el hotel del sur de Tenerife. Esta nueva persona infectada, de la que no se ha facilitado su nacionalidad, entró en establecimiento el día 23 de febrero, seis días después que el grupo de diez italianos de los que cinco están hospitalizados con Covid-19. El huésped estaba vigilado con controles sanitarios, pero no aislado en la habitación al no pertenecer al grupo inicial de italianos. Además estaba y está asintomático. La Consejería de Sanidad inició ayer mismo la investigación epidemiológica del caso para determinar cuál pudo ser la vía de infección del coronavirus.

Con este nuevo caso, en Canarias hay ya siete personas hospitalizadas y aisladas por tener el coronavirus, seis en Tenerife y una en La Gomera. Todos presentan buen estado de salud.

Hasta ayer por la tarde habían ya abandonado el hotel en cuarentena de Adeje 193 de los 723 clientes aislados desde hace una semana en el centro turístico, según indicó la Consejería de Sanidad en un comunicado. No está previsto que debido a este nuevo caso, ajeno al grupo de italianos se suspenda o retrasa la salida de las personas en cuarentena.

Los primeros turistas en abandonar el hotel fueron el grupo de huéspedes que entró el pasado lunes y no tuvo ningún contacto con los cinco italianos que han dado positivo por Covid-19 y están ingresados en el hospital de La Candelaria. Ayer comenzó la salida de un segundo grupo de turistas siempre que hayan dado negativo en los análisis, no hayan presentado síntomas las 24 horas previas y se haya articulado entre el Ministerio de Sanidad y su países de origen un mecanismo seguro para su repatriación, además de someterse a un seguimiento domiciliario.

A medida que se concreten y finalicen más pruebas continuarán abandonando esta semana el hotel los turistas que cumplan con los anteriores requisitos. El protocolo de salida ha sido definido por el Ministerio de Sanidad junto al Gobierno canario. Los cinco turistas italianos que viajaban con los otros cinco compatriotas que dieron positivo siguen confinados en sus habitaciones, mientras el resto de huéspedes aislados siguen haciendo vida normal en las instalaciones con seguimiento activo, medidas de higiene y protección, como el uso de mascarillas.

Sanidad destacó ayer en un comunicado que en las islas ya se han realizado más de 250 tests PCR tanto a huéspedes del hotel de Tenerife como en el resto de islas. Para el Gobierno canario es muy importante no dieran positivo las muestras de las personas relacionadas con la mujer de La Gomera ingresada en el hospital insular, que trabaja en una residencia de ancianos.

La administración sanitaria volvió a insistir en la importancia de que las personas que consideren que puedan tener síntomas relacionados con el coronavirus (tos, dolor de garganta, fiebre y sensación de falta de aire) y hayan regresado en los últimos 14 días de alguna de las zonas de riesgo o hayan estado relacionadas con alguien que provenga de esos puntos se pongan en contacto con el 112 y eviten acudir directamente a los centros de salud o a las urgencias hospitalarias. Para el resto de consultas se ha habilitado el teléfono gratuito 900 112 061.