Menos del 3% de niños con necesidades especiales recibe atención temprana

En Canarias hay alrededor de 9.000 niños con necesidades educativas o trastornos en el desarrollo que requieren de atención temprada, sin embargo, la reciben menos de un 3% de ellos, según denunció ayer el coordinador del Aula de Psicomotricidad de la Universidad de La Laguna (ULL), Miguel Llorca, que junto a Juan José Gavilán, reprsentante de las familias canarias con niños con diversidad en el desarrollo, presentaron en la Comisión de Discapacidad de del Parlamento canario la propuesta de ley de atención temprana elaborada con la participación de más de 80 colectivos que ambos presentarán.

El borrador de ley, que busca el consenso de todos los grupos parlamentarios, se marca como objetivos el garantizar la prestanción del servicio de atención temprana a todos los menores de 0 a 6 años que lo requieran -se estima que el 8% de la población infantil canaria-, delimitar de quién es la responsabilidad de la atención temprana con la creación de una red integral pública y favorecer la coordinación entre las consejerías de Sanidad, Políticas Sociales y Educación para la prestación de este servicio que los proponentes entienden que corresponde a Sanidad.

Así, se centra fundamentalmente en la descripción de la red pública universal y gratuita de atención e intervención temprana que obliga a crear y que contaría tres centros en cada isla capitalina, dos en Lanzarote, dos en Fuertenventura y uno en cada una del resto de islas.

Miguel Llorca explicó que la propuesta de ley se centra en la creacion de esta red porque «Canarias es la única comunidad que no centros de atención temprana» y los «pocos» que la ofrecen «no están coordinados entre sí» y no responden al concepto de esa asitencia, en tanto que lo hacen de manera puntual y no de manera continuada en el tiempo, por eso, denunció, «menos del 3% de niños con necesidades reciban atención temprana en el archipiélago».

Trabajar con niños que presentan necesidades educativas o tienen trastornos en el desarrollo a edades tempranas, dijo Llorca, «evita que sean personas dependientes en el futuro».

«Las familias no queremos niños discapacitados, sino que aporten a la sociedad», sostuvo José Juan Gavilán para justificar la necesidad de que Canarias cuente con una ley de atención temprana que sería «referencia a nivel nacional, porque es la más moderna y actualizada», dijo. Gavilán relató que las familias inverten con niños que requieren atención temprana gastan entre 400 y 1.000 euros al mes en sus terapias. Además, recordó que el archipiélago lleva casi dos décadas de retraso con respecto al resto de España habida cuenta de que desde que se aprobara el Libro Blanco que marca las pautas de la atencción temprana en el año 2000, «en Canarias no se ha hecho nada».

La diputada de Podemos Natividad Arnáiz destacó el papel aglutinador de su grupo en este asunto en tanto que no será quien presente la propuesta de ley, sino las familias, y mostró su deseo de que se tramite con el apoyo de todos los partidos.