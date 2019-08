Listeriosis: cuidado con estos alimentos

Queso fresco y otros quesos blandos

Si bien la pasteurización de la leche mata la Listeria, los productos hechos con leche pasteurizada igual se pueden contaminar si se producen en instalaciones que no tienen condiciones higiénicas.

Se estima que es entre 50 y 160 veces más probable que los quesos blandos hechos con leche no pasteurizada causen una infección por Listeria que si están hechos con leche pasteurizada.

Germinados crudos

Cuando coma en restaurantes, pida que no se le agreguen germinados crudos a su comida. Si compra un sándwich, una ensalada o comida asiática ya preparados, chequee para asegurarse de que no contenga germinados crudos.

No coma ningún tipo de germinado crudo o poco cocido (incluidos los germinados de alfalfa, trébol, rábano y frijol chino).

Melones

Mantenga el melón recién cortado a una temperatura de 41 oF o más baja durante un máximo de 7 días.

Salchichas, patés, carnes para sándwich y fiambres

Recomendaciones para todas las personas:

Evite que el líquido de los paquetes de salchichas y de carnes para sándwich entre en contacto con otros alimentos, o con utensilios o superficies de preparación de alimentos. Lávese las manos después de tocar salchichas, carnes para sándwich o embutidos.

Guarde productos en el refrigerador de manera segura:

Salchichas Guarde los paquetes abiertos durante un máximo de 1 semana y los paquetes no abiertos durante un máximo de 2 semanas en el refrigerador.

Carnes para sándwich y embutidos: Guarde los paquetes sellados de fábrica que no estén abiertos durante un máximo de 2 semanas en el refrigerador. Guarde los paquetes abiertos y las carnes cortadas en una tienda local de embutidos durante un máximo de 3 a 5 días en el refrigerador.

Recomendaciones para personas con riesgo más alto:

Evite comer salchichas, carnes para sándwich, cortes fríos (fiambres) u otros embutidos (como la mortadela), o salchichas secas o fermentadas, a menos que los caliente justo antes de servirlos a una temperatura interna de 165°F o hasta que estén humeantes.

No coma ni los patés ni las carnes para untar refrigeradas que se encuentran en la sección de embutidos o carnes para sándwich de las tiendas de comestibles ni los que se encuentran en la sección de alimentos refrigerados. Los alimentos que no necesitan ser refrigerados, como los patés o las carnes para untar enlatados o no perecederos, son seguros para comer. Refrigérelos después de abrir el envase.