Huesca retrocede a la fase 2 por los rebrotes

El Gobierno de Aragón ha acordado este lunes imponer restricciones en localidades como Binéfar, Zaidín, Fraga yo Monzón después de haber detectado un brote de coronavirus que se ha extendido entre trabajadores de empresas agrícolas, explotaciones e industrias de la zona.

Según los cálculos de Salud Pública del Gobierno de Aragón, el nuevo foco oscense habría provocado más de medio centenar de infectados. El epicentro de este brote es una firma hortofrutícola ( Frutas La Espensa, de Zaidín) de la comarca del Bajo Cinca, donde ya se han detectado 8 casos y cuya actividad ya fue suspendida por orden del Ejecutivo autonómico el pasado sábado, tras realizarse 178 pruebas a empleados y personas cercanas a esa empresa.

A pesar del aislamiento de personas relacionadas con ese brote, las cifras de contagios en Huesca en los últimos días se han disparado. El pasado jueves, 18 de junio, Salud Pública comunicó solo 2 casos en Huesca, en la siguiente jornada se notificaron 19 casos en la provincia, el sábado fueron 10 y, este domingo, el número de nuevos contagios se elevó a 25. La inmensa mayoría de los positivos son personas jóvenes, que están cursando la enfermedad de manera leve o asintomática.

Las comarcas afectadas, según recoge el Boletín Oficial de Aragón, vuelven, según lo acordado por las autoridades regionales con el Ministerio de Sanidad, a limitaciones de la pasada fase 2 como la modificación de aforos al 50 por ciento en el interior de hostelería y sin acceso a barra o un tercio del aforo en las piscinas. El Gobierno aragonés, sin estado de alarma, solo puede recomendar no viajar a las comarcas afectadas o no salir de esas áreas, pero no puede ya prohibir esos desplazamientos.