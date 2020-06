Expertos coinciden que no estábamos preparados para la Covid-19

La médica anestesióloga, diputada de Más Madrid y activista de la defensa de la sanidad pública, Mónica García Gómez, ha comparecido ante el Grupo de Trabajo Sanidad y Salud Pública de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados, y ha argumentado por qué fallaron "todos los radares".

Los de Atención Primaria -ha dicho- porque está "depauperada, colapsada, y los profesionales están saturados", y los de las Urgencias, porque "se colapsan todos los años por la gripe y lo vemos normal".

"El sunami no lo vimos llegar porque no teníamos los radares conectados", ha incidido García, quien ve necesario potenciar la prevención, una enfermería especializada y un talento, que estamos -dice- "derrochando" y que permitió la autoorganización de los profesionales, mientras las cadenas de mando, según sus palabras, "no han funcionado".

Por eso, hay que reconstruir el daño emocional que ha habido en los profesionales, según García, quien defiende que en las residencias de ancianos "no solo ha habido errores, sino que se ha conjugado lo peor de nuestros valores sociales". "No es que les hayamos abandonado, es que los habíamos hace mucho tiempo".

Y lo hemos hecho -ha añadido- porque "hemos hecho privatizaciones obscenas, concesiones a la baja, penalidades irrisorias por incumplimiento de las condiciones de trabajo, es el ejemplo perfecto de cómo pervertir la colaboracion publico y privada".

También Beatriz González López-Valcarcel, catedrática de Economía, expresidenta de Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas) y quien participa en tres grupos de trabajo sobre el Covid, cree que no estábamos preparados, porque se registraron problemas de suministro de EPIs y no existía un plan de contingencia preparado, ni la formación suficiente del personal.

Esta situación nos ha enseñado la necesidad de proteger a las personas vulnerables, a los ancianos que viven en residencias: "es tremendo el dato de fallecidos en residencias".

En positivo, la Covid ha constatado la capacidad de adaptación del sistema sanitario público, la colaboración entre profesionales y especialidades médicas y la gestión de emergencia flexible, "saltándose trabas burocráticas", y cómo los profesionales sanitarios han ido incorporando de forma express los avances organizativos que iban surgiendo durante la crisis.

González propone poner a la Atención Primaria (AP) en el foco, porque la epidemia parecía hasta ahora una cosa de hospitales, pero a partir de ahora va a ser cada vez más cosa en manos de la medicina de familia, y implica más recursos y formación porque "las app no pueden ser las responsables de hacer el seguimiento de los casos".

Otra propuesta a corto plazo es la de desarrollar un plan de catástrofes y hacer un aprovisionamiento de reserva estrategia y el cómo compramos la futura vacuna "va a ser crucial".

A largo plazo, plantea un nuevo modelo de recursos humanos, que capte y retenga el talento, especialmente en medicina de familia, que debe ser retribuida y compensada, porque por ejemplo en 2019 entre los 3.000 candidatos al MIR solo 101 eligieron medicina de familia.

Eso -dice- "es tremendo para el sistema sanitario" porque el reto es hacer que lo individualmente atractivo coincida con lo socialmente necesario, que es que a AP vayan médicos capaces e ilusionados.