España supera los 28.000 fallecidos

España encara su cuarta semana de desescalada con una subida en el número de fallecidos y de contagiados que no termina de ser del todo real por los continuos reajustes que Sanidad está haciendo de sus estadísticas en esta fase de desaceleración de la pandemia. Las víctimas mortales de la Covid en el país se han disparado hasta superar ampliamente la frontera de las 28.000, exactamente 28.628.

Sería una subida interdiaria que sería de un preocupante 2,4% (ritmos de crecimiento de la mortalidad que no se veían desde hace un mes), pero que en realidad este incremento sin parangón no es cierto porque Sanidad solo contabiliza el jueves 56 decesos frente a las 48 comunicados el miércoles, que habían supuesto un falso récord de mortalidad a la baja, ya que no se contabilizaron los casos de Cataluña por una discusión metodológica con los técnicos del Ministerio de Sanidad.

De acuerdo entones con las estadísticas ‘compensadas’ de Sanidad, la mortalidad actual no se habría disparado. Es más, seguiría muy contendia, hasta el punto de que los datos presentados hoy suponen el sexto día consecutivo en el que España baja del centenar de víctimas mortales.

El número de infectados ha pasado de los 344 registrados el miércoles, en los que tampoco se incluían datos de Cataluña por esas desavenencias técnicas, a los 446 contados a lo largo del jueves.