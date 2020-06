¿Es bueno andar descalzo por la playa?

Si nos adentramos en el mar hasta la cadera, el agua nos sostendrá y el caminar será más seguro. No solo eso, fortalecerá nuestros glúteos y piernas. Si se tienen heridas, sin embargo, habrá que tener cuidado. A pesar de que el agua salada contiene minerales que ayudan a acelerar la cicatrización y alivian las alteraciones dérmicas (psoriasis, acné, dermatitis atópica), también «puede contener microorganismos patógenos (bacterias, protozoos, virus)» capaces de infectar una herida abierta, como señala la Organización Mundial de la Salud (OMS). En los pies, las grietas de los talones o las ampollas son un ejemplo. Por eso, es mejor esperar hasta que la herida se cierre por completo o protegerla antes de sumergirla en el agua.

La arena que está sumergida en los primeros metros de mar presenta ondulaciones, hoyos y altibajos que obligan a los músculos de nuestros pies a hacer un gran esfuerzo para mantener la estabilidad. No es, por tanto, el sitio idóneo para pasear, sobre todo si se trata de personas de avanzada edad, porque pueden perder el equilibrio y caerse, explican los expertos.

En la playa existen cuatro tipos de superficies: la arena dentro del mar, la de la orilla, aquella en la que plantamos la sombrilla y que está alejada del agua, y el paseo. No en todas el pie está igual de confortable.

«Es aconsejable que los niños anden por la arena. Les ayuda a desarrollar la musculatura propia del pie»

La orilla es la zona más aconsejable si queremos dar un paseo, pues la arena presenta una mayor consistencia y el pie no se hunde al caminar. Así se evitan los problemas anteriores, es decir, el aumento de la tensión muscular y la inestabilidad. Aunque surge otro: la inclinación del terreno. «La orilla de la playa no es plana. Al pasear por ella obligamos a nuestros pies a caminar en una angulación a la que no estamos acostumbrados y aguantamos más peso con una de nuestras piernas», destaca el Instituto Valenciano del Pie en su web. Esto puede provocar dolor en las articulaciones (tobillos, rodillas, cadera) y en la espalda.

No debemos abusar de dar largas caminatas en este ángulo, aunque un paseo corto tendrá algunos beneficios como: la exfoliación natural provocada por la arena sobre nuestros pies, la mejora de la circulación sanguínea, la tonificación de los músculos de las piernas y los tobillos o la hidratación por el contacto con distintos minerales.

A pesar de todo, algunos grupos de población deben andar con ojo. «El 70% de las mujeres de más de 60 años tiene los pies deformados y una mala pisada a causa de los juanetes (provocados por los tacones). Además, a lo largo de la vida, los pies se les aplanan (pronación) debido a su constitución laxa y flexible», destaca Rafael Navarro Félez, secretario general del Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos. «La superficie inclinada de la orilla empeora la pronación. Si caminan 500 metros descalzas no pasa nada, pero si van a recorrer cinco kilómetros mejor que lo hagan por el paseo y con el calzado adecuado. Así evitaremos patologías propias del final del verano, como la fascitis plantar (dolor de la planta del pie)». Lo mismo es aplicable a las personas con sobrepeso, que también sufren un aplanamiento del arco interno del pie por la presión extra que ejerce el cuerpo sobre las plantas.

Si se camina por la zona alejada de la orilla, donde la arena es más blanda, los inconvenientes serán similares a los de pasear por los primeros metros de mar. «La arena es tan inconsistente que forma una superficie irregular e inestable y, al caminar sobre ella, el talón se hunde y nuestros músculos hacen un gran esfuerzo por mantener la estabilidad», detalla el Instituto Valenciano del Pie. Además, su temperatura es mayor y puede provocar quemaduras en los pies si no se utiliza protección solar.