El mundo no se acaba. ¿Por qué el papel higiénico sí?

La necesidad de certidumbres

La experta en emergencias Mónica Pereira, coordinadora del grupo especializado del Colegio Oficial de Psicólogos, cree que este comportamiento no está catalogado por la ciencia como tal. Desde su punto de vista, puede explicarlo que en esta crisis se hablan mucho de higiene y, en nuestra sociedad, este producto es el símbolo máximo de ella. Reinoso, se pronuncia en esta línea: «El papel es sanidad y es higiene y en estas situaciones el consumidor confía en este tipo de productos».

En otra línea reflexiona la citada psicóloga, desde su opinión personal, para explicar el acopio de productos que puedan llegar no ser considerados de primera necesidad (el papel higiénico puede no serlo mientras haya agua corriente) o de alimentos duraderos. «Este país tiene aún en la memoria la Guerra Civil; no ha pasado suficiente tiempo como para que se olviden las carencias que se pasaron. La gente no está asustada porque mañana no vaya a haber nada, sino porque se alargue. Hacen una previsión a largo plazo», valora.

Lejos de comprar de más, lo que sí está recomendado es aplicar el sentido común. Incluso en cuarentena, como en Italia, los supermercados siguen funcionando y la población ha tenido acceso a lo que necesitaba. Por cierto, en este país, rey del bidé, lo que se ha comprado en masa ha sido la pasta de dientes.

El miedo o, más bien la incertidumbre sobre qué sucederá, está en el origen del comportamiento impulsivo. Frente a ella, intentamos ejercer el control sobre algo que está a nuestro alcance, nuestro hogar, cuando lo de allá fuera se llena de amenazas. «Cuando vivimos estas situaciones necesitamos agarrarnos a la certidumbre», afirma Pereira. Eso sí, para ello hay mejores fórmulas que agotar las existencias de ciertos productos.

El miedo es útil, sí. Es una emoción que nos avisa de un peligro y que nos ha hecho evolucionar a lo largo de la historia porque nos ha mantenido a salvo. Nos ayudará, por ejemplo, a cumplir las normas (no besarnos, lavarnos las manos, asumir distanciamiento, etc.), pero si nos ciega deja de ser útil. «No se trata de eliminarlo, sino de enfocarlo a buscar soluciones». Así, cumplir las normas, solo consultar fuentes de información fiables y aplicar el sentido común nos ayudará a encontrar la certidumbre que evite la preocupación o el rumiar constante, verdadero enemigo del bienestar mental.

Uno de los trucos recomendados por la experta es ocuparse en una actividad. «A pesar del teletrabajo, el confinamiento, si se mantienen las rutinas y se planifica qué se puede hacer a lo largo del día, incluso recuperar aquello que normalmente no tenemos tiempo de hacer, me dará sensación de control». ¿Por qué?