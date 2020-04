Dos horarios para paseos y hacer ejercicio al aire libre

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, explica desde la Moncloa el plan desconfinamiento del Gobierno a partir del próximo lunes, con dos medidas nuevas de alivio que afecta a los paseos y el ejercicio al aire libre, y por otro lado, a la realización de trabajos agrícolas no profesionales.

«Estamos en disposición de cumplir el objetivo de la semana, según los últimos datos. El Gobierno cada semana se ha propuesto un objetivo y cada semana se ha cumplido. Desde hace unos días hemos ido anunciando medidas de alivio, que hoy ampliamos. Pongo en valor el hecho importante que de una forma sostenida tenemos más recuperados que contagiados desde hace varias fechas. El número total de recuperados es más de un 60% de los contagiados. Estamos a la cabeza en este sentido de los principales países del mundo», dijo Illa antes de anunciar las nuevas medidas.

«España está, con mucha humildad, ganando semanas a la recuperación. No hay un manual de instrucciones para la desescalada, hay solo certezas según el Sistema Nacional de la Salud y la opinión de los expertos. Siempre tomando la opinión de estos, su criterio y recomendaciones, hemos construido el plan de la recuperación. El Estado de Alarma ha funcionado en España. Por lo tanto no haríamos bien en confrontar los datos a la Economía. Lo importantes es la salud. No hay que confrontar Salud con Política y Economía. España es de los países que más extendida tiene la pandemia, por tráfico de personas, por lo quee tenemos que ser prudentes. No hay que perderle el respeto a la enfermedad», manifestó el ministro de Sanidad.