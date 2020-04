Horarios: Ya puede salir a practicar deporte

El camino a la ‘nueva normalidad’ comenzará este sábado con muchas limitaciones de movilidad, pero por primera vez desde que el 14 de marzo el Gobierno decretó estado de alerta y ordenó el confinamiento del país habrá momentos de asueto al aire libre para toda la población, ya sean en forma de paseos, de ejercicio físico o de juegos.

El Ministerio de Sanidad, finalmente, se ha decantado por establecer cinco franjas horarias para tres diferentes grupos de población y actividades (deportistas y paseantes adultos y adolescentes; personas dependientes y mayores de 70 años; y menores de 14 años) a fin de tratar de evitar las concentraciones que se vieron el pasado domingo cuando se autorizó las salidas de los niños.

Estos turnos, no obstante, serán solo válidos para los núcleos medianos y grandes. En los municipios menores de 5.000 habitantes no funcionarán las franjas y la población podrá salir de 6 a a 23 horas sin restricciones de horarios, edad o condición. Se trata de una pequeña ‘victoria’ de la España vaciada, que se viene quejando de que se les impongan las mismas medidas de confinamiento de las grandes ciudades.

Los adultos, en esos grandes núcleos, podrán pasear al máximo en parejas siempre que hayan convivido juntas durante el confinamiento y lo podrán hacer entre 6 y 10 y entre 20 y 23 horas . Este grupo, en el que entran los adolescentes mayores de 14 años que quedaron excluidos de la normativa de los niños, podrá salir una sola vez y a una distancia máxima de un kilómetro de su domicilio. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, encargado hoy de presentar las líneas maestras de las nuevas normas de «alivio», no ha precisado si existe un tiempo máximo para, dentro de esas franjas, estar en la calle.

47 días después de entrar al ‘dique seco’, los deportistas, que tendrán el mismo horario de los paseantes (de 6 a 10 y de 20 a 23 horas), no tendrán limitaciones espaciales en sus movimientos, pero no podrán salir de su municipio. Solo podrán ejercitarse una vez al día, aunque (a la espera de que ulteriores órdenes de Sanidad) no tendrán limitación de tiempo, siempre que no vuelvan fuera de la horquilla horaria ni salgan antes de su franja.

La orden ministerial que Sanidad publicará en el BOE -y que hace suya la petición unánime de las recomendaciones de las comunidades de establecer franjas- en el caso del ejercicio físico establece la prohibición expresa de actividades grupales y amplía la distancia mínima entre las personas. Eso sí, cumpliendo esas normas, no habrá restricciones en el tipo de modalidad deportiva, lo que abriría a la práctica de deportes como el surf o la equitación siempre que no haya que abandonar el municipio. La utilización de transporte para ir a un lugar a hacer deporte, en principio, no estaría permitida según se desprende de las explicaciones del ministro Illa, quien no obstante anunció que Sanidad publicará una guía para intentar resolver dudas, como, por ejemplo, cuál será la distancia mínima entre ciclistas y corredores o si obligatorio el uso de mascarilla entre los deportistas.

Los mayores de 70 años y personas dependientes tendrán dos franjas especiales reservada para ellos, con el fin de que coincidan con el menor número de gente en las vías públicas dada su vulnerabilidad. Será entre las 10 y 12 y entre las 19 y 20 horas.

Los grandes perdedores con la nueva regulación serán los que habían sido los grandes beneficiados la semana pasada, los niños. Los menores de catorce años, que desde el pasado domingo podían salir desde las 9 a las 21 horas, ven reducida su franja de salida de 12 a 19 horas. Los menores, como hasta ahora, tendrán que salir con un adulto (máximo tres críos por adulto), durante una hora, una sola vez al día y a un kilómetro máximo de su domicilio.

Quedan totalmente excluidas de estas franjas de salida, según ha detallado Illa, las personas con síntomas compatibles con el coronavirus o los contagiados que se encuentren aislados y que deberán seguir en cuarentena hasta que le sea levantada por prescripción médica.

La normativa, según ha insistido el titular de Sanidad, tiene como objetivo evitar las aglomeraciones en los espacios públicos para que, así, se pueda preservar la distancia social mínima con mayor facilidad y evitar la propagación del virus.

El pasado lunes, en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), varias comunidades, tras lo ocurrido el domingo, exigieron poner en marcha el sistema de franjas.

Según Moncloa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha adoptado esta decisión durante la reunión del Comité técnico para la Desescalada, celebrado esta mañana y a tenor de los «datos que muestran la buena evolución de la pandemia en España».

“Se trata de reducir riesgos de que los grupos más vulnerables puedan exponerse a la transmisión. Esto se consigue con una organización adecuada con horarios”, ha explicado Salvador Illa en el Congreso.

Fue el propio Sánchez el que anunció el pasado sábado que, a partir del 2 de mayo, se permitiría a los ciudadanos salir a dar un paseo o a hacer deporte de forma individual, aunque entonces no ofreció más detalles al respecto.