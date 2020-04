Las caras «invisibles» que hacen que un hospital haga frente al Covid-19

La cara más visible de los hospitales es el personal médico, desde especialistas a estudiantes, la plantilla de enfermería y farmacia. Pero un centro hospitalario es una ciudad entre cuatro paredes, pues necesita la colaboración de muchos esfuerzos para que la maquinaria funcione. Los servicios de limpieza, el personal de cocina, celadores o la administración que se encargue del extraordinario papeleo que se genera son parte del equipo y no actores secundarios. Pero para parte de la ciudadanía pueden pasar desapercibidos en estos momentos en los que cada día se sale al balcón a aplaudir a los sanitarios. Estas son algunas de las otras caras que necesitan los hospitales pues sin ellos y ellas no llegaríamos a un box o una cama o su estancia en el centro sería una tortura.

También entre el resto del personal.

En Canarias se han detectado cerca de 500 contagios entre el personal sanitario. También se cuenta con cerca de medio centenar de farmacéuticos y farmacéuticas. A la falta de material de protección individual se suma el contacto estrecho con los pacientes, lo que explica, al menos en parte, el alto numero de profesionales contagiados. Sin embargo en esas cifras globales no se distingue al personal «no sanitario». Octavio Sánchez señala que al menos hay 12 celadores y ocho auxiliares administrativos contagiados por Covid-19. Para ellos, señala Sánchez, no existe la oportunidad de quedarse en hoteles como los que se han ofrecido al personal sanitario, por lo que se sienten ninguneados. «Parece que nosotros (los no sanitarios) somos inmunes y no tenemos derecho a acogernos a esas medidas». Pero ellos también tienen familias y temen contagiarlas. «Con 1.200 euros al mes no te puedes pagar otra casa para no ir a la tuya», añade.