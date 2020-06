Así se rastrea al covid sin geolocalización

Esta app no viene a sustituir a la labor que realizan ya los rastreadores, sino que servirá como herramienta principal para averiguar de una forma más fácil y con mayor precisión con qué personas ha estado en contacto un infectado de cocoronavirus , evitando así cientos de llamadas.

Cómo funciona

La aplicación está construida bajo la API (el software para crear aplicaciones) que Google y Apple presentaron de forma conjunta a finales de abril. Está basado en el concepto de rastreo de contactos que se usa habitualmente en las epidemias, o contact tracing: una búsqueda de quién ha estado en contacto con el infectado para comprobar después en el centro médico si también lo está o no.

Lo que finalmente se consigue es amplificar los datos de los rastreadores ya que se podría conocer con qué personas hemos compartido asiento en un autobús aunque no hayamos cruzado una palabra con ellos.

El código que va asignado a cada teléfono es completamente anónimo: no se comparte información personal. La generación del mismo es aleatoria y se cambia cada catorce días. De manera diaria nuestro móvil se descargará una lista de claves pertenecientes a usuarios contagiados o que puedan tener síntomas. Si las claves concuerdan, el móvil podrá avisarnos y decirnos cómo proceder.

Quién tiene los datos

Está basado en el protocolo DP3T, un sistema que almacena la información directamente en el smartphone del usuario con lo que no se envían a servidores. «El cifrado y almacenamiento de información se realiza en todo momento en el propio dispositivo, salvo en caso de contagio, que se envía el conjunto de identificadores aleatorios que identifican al dispositivo», explica el Centro Criptológico Nacional.

«Ni Google, Apple ni otros usuarios pueden ver su identidad. Todas las coincidencias de notificaciones de exposición ocurren en su dispositivo . El sistema no comparte su identidad con otros usuarios, Apple o Google . Las autoridades de salud pública pueden solicitarle información adicional, como un número de teléfono, para contactarlo con orientación adicional», explican las tecnológicas.

Sin geolocalización

Una de las grandes preocupaciones de los usuarios con la aplicación es la posible geolocalización del usuario, un supuesto que nunca va a darse pero que se ha visto alimentado por varios bulos que han recorrido WhatsApp durante los meses de confinamiento. La aplicación no va a conocer nunca donde estamos pues no usa el GPS de nuestro teléfono ya que la única señal que emplea es el bluetooth. Además, al usar el protocolo DP3T tenemos una doble verificación de que nuestros datos no van a ser compartidos. Nadie va a saber dónde hemos estado.