Los trasplantados de Canarias apelan a la solidaridad: «El 30% de las familias se niega a donar» Piden a la ciudadanía que exprese en casa su deseo de ceder sus órganos tras fallecer | El archipiélago es la quinta comunidad con mayor tasa de donación

Carmen Delia Aranda Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Martes, 14 de octubre 2025, 02:00

Aunque España está entre los campeones mundiales en la donación de órganos y Canarias se situó como la quinta región con más actividad en 2024, «aun así, hay pacientes que fallecen porque no tienen un donante», señaló este lunes Vicente Peña, coordinador de trasplantes del hospital de Gran Canaria Dr. Negrín, durante la presentación del III Encuentro Regional de Trasplantados, que se celebrará este sábado en el Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas.

El momento del fallecimiento de un pariente cercano es muy duro. Las familias solo desean salir del hospital y muchas, en ese instante doloroso, rechazan la solicitud de donación de órganos de su ser querido, básicamente porque desconocen su voluntad al respecto, explicó Peña. Por ello, el médico apela a la ciudadanía para que hable del asunto en casa y deje constancia de si querría que, tras la muerte, sus órganos sirvan para prolongar la vida de otra persona.

«Más de un 70% de las personas y de sus familias nos dicen sí a la donación, pero hay casi un 30% que sigue diciendo que no. Cada vez que alguien se niega, se pierde la oportunidad de que otros puedan mejorar su calidad de vida o seguir viviendo», apuntó el doctor, que recordó que es más probable que alguien de nuestro entorno necesite un trasplante de órgano que nos ofrezcan la posibilidad de donar. «Si no mantenemos esta cadena de solidaridad, cuando nos toque un trasplante estaremos en el último puesto de la lista, con 200 personas por delante», indicó.

Coincidiendo con el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes, que se conmemora este martes, los trasplantados agradecieron el gesto de quienes les cedieron los órganos que les permiten seguir viviendo y recordaron que aún hay personas en lista de espera. «Nadie con más fundamentos para pedir la donación que los propios trasplantados», dijo el presidente de la Asociación de Enfermos del Corazón (Asenco), Antonio Suárez, cuyo corazón late desde hace 17 años gracias a la generosidad de un donante y al sistema sanitario público.

Avances supeditados a la generosidad

A sus 64 años, dedica su tiempo a concienciar a la población sobre la importancia de donar. «Podría estar en casa criando barriga o de pesca, pero prefiero dedicarlo a que otros no pasen por las dificultades que yo viví hace 20 años», afirmó Suárez, recordando que antes se enviaba a las personas candidatas a un trasplante de corazón a Madrid, sin dieta ni alojamiento. «Hemos logrado que se aprobara un decreto para cubrir esas necesidades», añadió Suárez, quien señaló que los pacientes de las islas no capitalinas cuentan con pisos de acogida en Gran Canaria y Tenerife para pruebas y revisiones. Además, valoró que los trasplantes cardíacos se hagan en Canarias desde hace cinco años y los de pulmón desde 2023.

Unos avances que serían imposibles sin la donación de órganos y sin reservas de sangre suficientes. Peña reconoció que este año se tuvo que aplazar un trasplante de pulmón por falta de sangre, una situación excepcional. «Si hay algo que podemos hacer en vida para ayudar, es donar sangre», subrayó.

En 2024, Canarias realizó 270 trasplantes, un 18,9% más que el año previo; 22 de corazón, 18 de pulmón, 207 renales, 22 de hígado y tres de páncreas, indicó Pablo Rodríguez, director general de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, entidad que financia el encuentro.

Por su lado, la presidenta del Colegio de Médicos de Las Palmas, Elizabeth Hernández, expresó la predisposición de la entidad a colaborar con las asociaciones de pacientes en tares de concienciación, acompañamiento y educación sanitaria.

Defensores de la sanidad pública

Los pacientes trasplantados se sienten deudores de la sanidad pública. «Tenemos la obligación de defender este sistema, porque sin él no contaríamos con los recursos económicos para afrontar una intervención de este tipo, los medicamentos o las revisiones. En otros lugares del mundo, si no tienes dinero, no hay medicina», señaló el presidente de la Asociación de Enfermos del Corazón (Asenco), Antonio Suárez. «La sanidad pública nos permite a muchos seguir viviendo. Hay que defenderla», concluyó.