Cuerpo médico del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. C7

El Hospital Universitario Insular de Gran Canaria ha superado los 900 trasplantes renales

El Centro Hospitalario agradece la generosidad de los familiares de los donantes que han posibilitado estas operaciones, así como el trabajo de los equipos de extracción y trasplantes de otros centros de la Comunidad Autónoma

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 11 de septiembre 2025, 13:27

El Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias; ha superado los 900 trasplantes de riñón, en concreto se han realizado un total de 905 trasplantes, desde la puesta en marcha de este programa, en mayo del año 2007.

El Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, que es centro de referencia para la provincia de Las Palmas, ha logrado mantener la actividad de años anteriores, con una cifra anual que está por encima de los 80 trasplantes de riñón.

Trasplante renal

El trasplante renal constituye, en la actualidad, el mejor tratamiento existente para la enfermedad renal crónica avanzada, patología de alta prevalencia en nuestro país, y en especial en nuestra Comunidad. Proporciona mejores resultados en términos de supervivencia, calidad de vida y relación coste-efectividad que el tratamiento sustitutivo con diálisis a lo largo del tiempo. Sin embargo, debido a la coexistencia de otras patologías, no todos los pacientes son candidatos a recibir un trasplante renal.

La realización de los trasplantes es posible gracias a la coordinación de una extensa red de profesionales, con gran dedicación en el programa, que incluye a los servicios de Nefrologia, Urologia, Anestesia, Coordinación de Trasplantes, Cuidados Intensivos, Inmunología, Anatomía Patológica y otros muchos, profesionales de Enfermería, técnicos y soporte extrahospitalario.

Además, de la implicación y coordinación de los centros de nuestra provincia y del resto de las islas.

Perfil del paciente

Los pacientes receptores, que son procedentes de las islas de la provincia de Las Palmas, tienen una edad media de 55 años, siendo el más joven de 18 años y el mayor de 82 años.

Solidaridad de los donantes

El Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil agradece la solidaridad de los donantes y sus familiares, ya que, de no ser así, la mejoría en la calidad de vida de estos 905 pacientes, que han recibido un trasplante de riñón, no hubiera sido posible.

Hito en el Complejo Hospitalario

Un hecho destacable, durante este año 2025, ha sido la realización de cinco trasplantes renales, en 24 horas, por parte de los profesionales del Complejo Hospitalario.

Es la primera vez que los profesionales de los equipos de extracción y trasplantes implicados han logrado este hito que refleja la eficacia y la implicación de un importante grupo multidisciplinar.

