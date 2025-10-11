Canarias encabeza la privatización sanitaria: «El aumento de los últimos años ha sido terrible» El archipiélago se iguala a la comunidad madrileña en el desvío de recursos al sector privado, según la Asociación por la Defensa de la Sanidad Pública

Foto de archivo de abril de 2024 de camillas en un pasillo del servicio de Urgencias del hospital Doctor Negrín.

Carmen Delia Aranda Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 11 de octubre 2025, 02:00

Canarias figura entre las comunidades con mayor grado de privatización sanitaria de España en 2024, alcanzando 28 puntos en el índice elaborado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp). Este dato sitúa al archipiélago al mismo nivel que Madrid y por delante de la media nacional, que se queda en 21 puntos. Según el informe, la tendencia al alza de la privatización en Canarias ha sido especialmente significativa en los últimos años.

Entre 2019 y 2024, el índice de privatización experimentó un incremento en Canarias de un 32,3%, uno de los mayores del país. El informe destaca que este crecimiento se ha producido tanto en la contratación de servicios como en la financiación, con un peso creciente de los conciertos sanitarios y del gasto de las familias canarias.

El informe señala además que el archipiélago destina el 7,1% de su gasto sanitario público a conciertos con el sector privado y que casi de un tercio de las camas hospitalarias del archipiélago están en centros privados. El uso de consultas privadas también se ha disparado: más del 47% de la población acudió a especialistas del sector privado y un 27% a médicos de familia privados durante el último año.

Para la federación de colectivos, este proceso refleja una política explícita de desvío de fondos y pacientes hacia la sanidad privada, con el argumento de la insuficiencia de los servicios públicos.

En el caso de Canarias, el informe advierte de que la intensificación de la privatización amenaza con agravar las desigualdades en el acceso a la sanidad. «En Canarias, quien no pueda pagarse un seguro privado, solo le queda esperar», asegura el presidente de la Asociación Canaria para la Defensa de la Sanidad Pública, Guillermo de la Barreda.

Peor para la pública, mejor para la privada

«El aumento del gasto público en la sanidad privada en Canarias en los últimos años ha sido terrible», afirma el médico que acusa al Gobierno de usar las listas de espera como excusa para desmantelar el sistema público, al tiempo que empeoran los indicadores de la salud de la población. En este sentido, recuerda que Canarias es la segunda comunidad española con menor esperanza de vida, con 81,8 años de media. «No tenemos camas, no tenemos profesionales, no damos abasto... Si deterioro la sanidad pública, tendré razones para privatizarla», apunta.

Canarias sacó a concurso en abril los nuevos conciertos de hospitalización de media estancia por 180 millones de euros, un proceso que quedó desierto porque a las empresas les resultó una suma insuficiente. «¿Cuántos hospitales de media estancia se podrían construir con ese dinero?», se pregunta el médico, que recuerda que hacer caja con la salud puede salir muy caro, como ha sucedido con la privatización del fallido cribado de cáncer de mama en Andalucía.

Además, el doctor advierte de que el gasto real en el negocio sanitario es muy superior y se desconoce, porque los hospitales canarios están derivando al sector privado pruebas y consultas de forma directa y sin que conste en los presupuestos de forma clara.

334,8 millones para conciertos en 2025

El gasto público destinado a conciertos con servicios sanitarios privados en Canarias asciende este año a 334,8 millones de euros, lo que supone un 37% más que en 2024. Esta partida representa el 7,2% del presupuesto total de la Consejería de Sanidad, que alcanza los 4.589 millones de euros.

Actualmente, los conciertos se utilizan, sobre todo, para la realización de pruebas diagnósticas y la derivación de pacientes a hospitales privados. Sin embargo, la Consejería, que dirige Esther Monzón, planea recurrir al sector privado para las consultas especializadas. Según admitió recientemente el director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Adasat Goya, esta práctica ya se aplica de manera puntual y autónoma en algunas gerencias hospitalarias.