La sobremedicación está golpeando la salud de las mujeres: «Se las convierte en drogadictas legales»

A las mujeres se las sobremedica convirtiéndolas en «drogadictas legales». Así de contundente se muestra la doctora en Psicología Médica María Asunción González de Chávez Fernández, una «pionera» en Canarias en llevar la perspectiva de género a las ciencias de la salud en su cátedra en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) en los años 90.

González de Chávez, que abrirá este miércoles 27 las jornadas Salud, mujeres y comunicación que organiza la Asociación de Mujeres de la Comunicación Vivas en la Casa de Colón, considera que esta sobremedicación responde sustancialmente a dos causas, por un lado el sistema de valores y por otro es por la falta de buena atención sanitaria.

Las mujeres sufren más estrés

«Hay investigaciones que demuestran que en los hombres cuando acaban las horas de trabajo baja su nivel de estrés mientras que en las mujeres vuelve a subir a la vuelta a casa. Las mujeres no tienen derecho al reposo sino que aumentan las tareas por las vida doméstica y familiar, padecen más estrés en la vida cotidiana y las hace más vulnerables a patologías como la fibromialgia», explica la experta.

«Y el modo de remediar este asunto no ha sido cambiar los valores o el sistema sanitario para dar una mejor respuesta sino que ha consistido en sobremedicarlas, sobre todo en psiquiatrizarlas. El 70% de los psicofármacos se recetan en primera consulta, ni siquiera pasan por alguien profesional de la salud mental. Nos convertimos en drogadictas legales y después conseguir que nos desintoxiquemos o abandonemos los tratamientos es muy difícil y se sabe que las consecuencias de tomar psicofármacos durante años son terribles para a salud, se van acumulando síntomas y deterioro», sentencia.

La catedrática Asunción González de Chávez el pasado viernes en Las Canteras. / Juan carlos Alonso

Infrarrepresentadas en las investigaciones

González de Chávez cree que aún hoy buena parte de la población femenina y sanitaria «no está concienciada» de las diferencias porque «la formación en salud y género es casi inexistente y esas diferencias han estado muy invisibilizadas, no se habla del modo de enfermar de los hombres y el de las mujeres. En las investigaciones las mujeres estamos sobrepresentadas y en muchas ocasiones no se detectan infartos por la sintomatología específica, o no se trata la problemática de la menstruación o de la salud mental.

«Las mujeres tenemos muchos más problemas leves, pero estamos bastante hiperrepresentadas en la ansiedad, la depresión, los trastorno por estrés postraumáticos o en enfermedades psicosomáticas como la fibromialgia y la anorexia que son formas de sufrimiento», lamenta». Además, las consecuencias de los tratamientos oncológicos también son peores para las mujeres, dejan más secuelas», advierte.

Más carga mental y física para las mujeres

A las mujeres «se les exige más socialmente y en cambio hay muy pocas recompensas. Se nos exige más en el terreno del trabajo, para ser valoradas se nos pide más y se nos critica más. También recae más carga en la maternidad que en la paternidad, recae el cuidado de enfermos o ancianos... Cualquier problema de salud recae sobre las mujeres, más la organización de la vida doméstica y eso produce una carga mental y física muy muy superior a la de los hombres», señala.

González de Chávez lamenta que tampoco entre la profesión médica exista esa conciencia. «La formación salud y genero es casi inexistente», afirma. La experta, estará en las jornadas con Carmen Vals, otra «pionera en salud diferencial y vicepresidenta del Centro de Análisis y Programas Sanitarios (CAPS) ONG ella fue la primera a difundir este tipo de cuestiones, pero somos pocas. Aplicar el feminismo no se considera ciencia», lamenta la experta.

«Creen que es un capricho de las feministas denunciar este tipo de minúsculas cosas», ironiza. Y aunque la profesión médica está feminizada, «no significa que sea más sensible a la salud de las mujeres porque es lo que reciben en las facultades. Si no te llega, si no son conscientes de las diferencias en la salud mental y física no lo saben. El 90% de los pacientes con fibromialgia son mujeres» y eso, es una diferencia».