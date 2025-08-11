Sanidad emite recomendaciones para personas sensibles ante la presencia de calima Hidratarse, evitar la exposición prolongada al aire exterior, mantener las ventanas cerradas y no realizar esfuerzos físicos al aire libre son algunos de los consejos

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 11 de agosto 2025, 12:27

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha comunicado un listado de recomendaciones para personas sensibles ante la presencia de calima en zonas de medianía y varias islas para estos próximos días.

«No salir a la calle, mantener cerradas puertas y ventanas, limpiar las superficies con trapos húmedos, no hacer ejercicio físico intenso en exterior», son algunas de las advertencias de Elena López, jefa del servicio de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública. Este aviso pretende prevenir complicaciones en la salud de niños, ancianos y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares crónicas.

El polvo en suspensión contribuye a resecar las vías respiratorias y, en muchas ocasiones, se puede provocar un agravamiento de afecciones o síntomas relacionados con enfermedades respiratorias, tales como el asma, personas con enfermedad obstructiva crónica (EPOC) que hacen que aumenten las visitas a los servicios de urgencias y los ingresos hospitalarios en algunos casos.

La Dirección General de Salud Pública hace especial hincapié en la sinergia negativa que puede tener en la salud la unión de la calima con las altas temperaturas que se están registrando en Canarias estos días, por lo que se hace un llamamiento especial a extremar las precauciones y seguir las recomendaciones para evitar complicaciones en la salud.

La exposición a este contaminante puede producir molestias torácicas, tos, palpitaciones, fatiga o incremento a la susceptibilidad a infecciones respiratorias, al menos durante los cinco días posteriores al inicio del episodio. «En caso de empeorar los síntomas respiratorios, llamar al 112», concluye Elena López.