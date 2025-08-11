Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El cielo de la ciudad amanece envuelto en calima Juan Carlos Alonso

Sanidad emite recomendaciones para personas sensibles ante la presencia de calima

Hidratarse, evitar la exposición prolongada al aire exterior, mantener las ventanas cerradas y no realizar esfuerzos físicos al aire libre son algunos de los consejos

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 11 de agosto 2025, 12:27

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha comunicado un listado de recomendaciones para personas sensibles ante la presencia de calima en zonas de medianía y varias islas para estos próximos días.

«No salir a la calle, mantener cerradas puertas y ventanas, limpiar las superficies con trapos húmedos, no hacer ejercicio físico intenso en exterior», son algunas de las advertencias de Elena López, jefa del servicio de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública. Este aviso pretende prevenir complicaciones en la salud de niños, ancianos y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares crónicas.

El polvo en suspensión contribuye a resecar las vías respiratorias y, en muchas ocasiones, se puede provocar un agravamiento de afecciones o síntomas relacionados con enfermedades respiratorias, tales como el asma, personas con enfermedad obstructiva crónica (EPOC) que hacen que aumenten las visitas a los servicios de urgencias y los ingresos hospitalarios en algunos casos.

La Dirección General de Salud Pública hace especial hincapié en la sinergia negativa que puede tener en la salud la unión de la calima con las altas temperaturas que se están registrando en Canarias estos días, por lo que se hace un llamamiento especial a extremar las precauciones y seguir las recomendaciones para evitar complicaciones en la salud.

La exposición a este contaminante puede producir molestias torácicas, tos, palpitaciones, fatiga o incremento a la susceptibilidad a infecciones respiratorias, al menos durante los cinco días posteriores al inicio del episodio. «En caso de empeorar los síntomas respiratorios, llamar al 112», concluye Elena López.

Noticias relacionadas

El calor intenso y la calima se quedan anclados sobre las islas

El calor intenso y la calima se quedan anclados sobre las islas

Canarias vive un domingo de calor extremo

Canarias vive un domingo de calor extremo

Así afrontan los canarios la ola de calor

Así afrontan los canarios la ola de calor

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un conductor en estado de ebriedad destroza su vehículo al chocar contra un taxi
  2. 2 Dos vecinas de Telde fallecen en un accidente de tráfico en León mientras estaban de vacaciones
  3. 3 Milos Lukovic llegará cedido a la UD Las Palmas: es el elegido para el gol
  4. 4 Detienen a 10 personas en una operación antidroga en Gran Canaria
  5. 5 El calor intenso y la calima se quedan anclados sobre las islas
  6. 6 Hay startups sanitarias en Canarias y buscan talentos: «Hacen falta ingenieros, químicos, biotecnólogos...»
  7. 7 Cinco años de cárcel para un extrabajador de Banesto que estafó al banco 31.615 euros
  8. 8 Montaña Cardones: caretas, disfraces y mucha fiesta
  9. 9 Noche mágica de fuegos en San Lorenzo
  10. 10 San Lorenzo celebra su día grande marcado por las altas temperaturas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Sanidad emite recomendaciones para personas sensibles ante la presencia de calima

Sanidad emite recomendaciones para personas sensibles ante la presencia de calima