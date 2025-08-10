El calor intenso y la calima se quedan anclados sobre las islas La máxima en Canarias este domingo se anotó en Tías, con 42 grados, y el segundo registro más elevado fue en Antigua, con 41,5

Las playas fueron el refugio para muchos contra el intenso calor. En la imagen, un grupo de personas en la playa de Las Teresitas en Santa Cruz de Tenerife.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 10 de agosto 2025, 19:13 | Actualizado 19:21h. Comenta Compartir

Canarias no anotó este domingo la temperatura más alta de todo el país, como sí pasó el sábado con Tasarte, pero eso no impidió que la sensación de calor agobiante fuese la tónica dominante en todo el archipiélago.

La temperatura máxima en el archipiélago se registró en Lanzarote, concretamente en el municipio de Tías, con 42 grados; el segundo registro más elevado fue en Antigua, en Fuerteventura, con 41,5, y el tercero en Tinajo (Lanzarote), con 41,2.

En Gran Canaria, la temperatura máxima la registró la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Lomo de Pedro Afonso (San Bartolomé), con 40,7 grados.

La Aemet ha pronosticado para este lunes en Canarias de nuevo la presencia de calima, así como temperaturas máximas que alcanzarán los 37º, salvo Gran Canaria donde se alcanzarán los 40º, y mínimas que rondarán 27-25 grados en las islas centrales y orientales.

Los cielos estarán despejados en general, pero la calima afectará principalmente a cumbres y medianías y de manera significativa a Lanzarote y Fuerteventura y extendiéndose a superficie.

Riesgo de incendio Protección Civil recuerda que con estas altas temperaturas hay que evitar arrojar cigarrillos, basuras y, especialmente, botellas de vidrio

El viento soplará moderado de componente norte, con intervalos de fuerte en zonas expuestas, donde no se descartan rachas muy fuertes.

En cuanto a las condiciones del mar, se espera viento del norte o noroeste de fuerza 3 a 5, salvo en Fuerteventura y Lanzarote, que será del este o sureste de 3 o 4, marejadilla o marejada, aumentando a fuerte marejada en las aguas costeras de Gran Canaria, así como calima en todas las islas.

Dos personas con síncopes

El calor también pasa factura a la salud. Así, una mujer, de 69 años, y un hombre, de 89 años, resultaron afectados de carácter moderado al sufrir durante el sábado síncopes por el calor en Tenerife y La Palma.

En Arona (Tenerife) una mujer, de 69 años, tuvo que ser atendida a última hora del mediodía al sufrir un síncope en cuando se encontraba en la vía pública, en el Paseo Litoral. En este caso, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) comprobó que la afectada había sufrido un síncope de carácter moderado, por lo que una vez recuperada, fue trasladada en una ambulancia al Hospital del Sur.

Por otro lado, un hombre, de 89 años, fue asistido tras sufrir un síncope por un golpe de calor en la calle Marcelino Camacho Pérez de Garafía (La Palma). En este caso, el personal del SUC recuperó al afectado y lo trasladó en ambulancia de soporte vital básico al centro de salud.

Carreteras cortadas

El Cabildo de Tenerife decidió este domingo cerrar las carreteras de acceso a la zona forestal hasta el miércoles 13 de agosto dado el riesgo de incendios, puesto que la confluencia de tráfico y personas dificultaría las tareas de evacuación y la operatividad de las brigadas forestales, y coincidiendo con la observación de las perseidas. En un comunicado, el Cabildo informó de que se procedería al corte de las carreteras TF-21, TF-24 y TF-28 que dan acceso al Teide entre las 18.00 y las 6.00 horas desde ayer y hasta el miércoles 13 de agosto.

La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad y Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, señaló que «la situación es de alerta máxima por riesgo de incendio forestal y alerta máxima por temperaturas máximas».

«Tenemos que tomar medidas drásticas para evitar cualquier incidente y garantizar la seguridad de las personas. A pesar de las prohibiciones y del cierre de los senderos, pistas y algunos miradores, ayer -sábado 9- tuvimos que sacar a más de medio centenar de personas del Mirador de Chipeque», se quejó la consejera. Pérez hizo un llamamiento a la ciudadanía para que cumpla las normas y no vaya al monte en los próximos días porque «estarían poniendo en riesgo su seguridad y la de los equipos de intervención».

La isla de Tenerife también se encuentra en la alerta máxima por riesgo de incendio de forestal y alerta máxima por máximas temperaturas para los próximos días decretada por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias. Asimismo, dada la coincidencia del episodio de calor con la observación de las perseidas, se ha decidido cerrar las carreteras de acceso a la zona forestal dado el riesgo de que se produzca un conato o un incendio.

Un ola muy prolongada

La sensación del octavo día de la ola de calor en la península siguió este domingo siendo sofocante, con temperaturas máximas que en algunos puntos sobrepasaron los 40 grados. Esto hizo que 15 comunidades aparecieran con avisos en el mapa de la Agencia Estatal de Meteorología. Este domingo se mantuvieron con aviso naranja y hasta las 21.00 horas zonas de Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja.

Las máximas rondaron los 41 grados en la campiña cordobesa y sevillana, en Morena y Condado (Jaén), en el Valle del Guadalquivir (Jaén), el norte de Cáceres, Tajo y Alagón (Cáceres), La Siberia extremeña y Miño de Ourense.

Protección Civil recuerda que con estas altas temperaturas hay que evitar arrojar cigarrillos, basuras y, especialmente, botellas de vidrio que hacen efecto lupa con el sol, y acampar solo en zonas autorizadas. Si se descubre un fuego, hay que avisar de inmediato al 112.

La última previsión de la Aemet es que esta segunda ola de calor del verano se alargue al menos hasta el miércoles.