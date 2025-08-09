El incremento de la calima complica la ola de calor que sufre Canarias La Dirección General de Emergencias declara la prealerta por este fenómeno a partir de esta medianoche en la provincia oriental y Tenerife

El intenso episodio de calor que sufren las islas se intensificará en las próximas horas con el aumento de la llegada de calima a nivel superficial en Lanzarote y Fuerteventura y en las medianías y zonas altas de Gran Canaria y Tenerife. Una situación que provocará una disminución de la visibilidad y que podría agravar los problemas de salud de las personas con enfermedades crónicas o respiratorias. Por ello, el Gobierno de Canarias activará a las 00:00 horas de mañana, domingo 10 de agosto, la prealerta por calima en Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife.

La previsión apunta que mañana será la jornada con las temperaturas máximas más altas de todo este episodio de calor. Con máximas que alcanzarán y/o superarán los 35 o 40 grados en la mayor parte del archipiélago. De forma local, no son descartables temperaturas de entre 41 y 44 grados en puntos del interior de Lanzarote y Fuerteventura, y de las medianías del sur y del oeste de Gran Canaria y de Tenerife. Unos valores que podrán repetirse el lunes en las vertientes señaladas.

También hará calor por las noches y durante las madrugadas en el interior, en las medianías y las zonas altas, las temperaturas mínimas superarán los 25 o 30 grados. Habrá zonas, especialmente en las medianías de la mitad sur y oeste de las islas, donde los termómetros no marcarán menos de 28 o 30ºC de temperatura mínima. La inversión de temperatura se situará a cota baja. La humedad relativa del aire será menor del 30% a partir de unos 300 a 500 metros de altitud y el viento se prevé de componente este y de sureste, flojo a moderado; a nivel de costa se mantendrá el viento alisio

La actualización de los modelos de predicción, tanto de la AEMET como del resto de fuentes disponibles de otras instituciones, apunta a un descenso importante de temperaturas a partir del próximo jueves, 14 de agosto. Por ello, la Dirección General de Emergencias se mantiene monitorizando la situación para tomar nuevas medidas si fuesen necesarias.

Recomendaciones

Ante la previsión meteorológica prevista para los próximos días, el Gobierno de Canarias recomienda a la población, entre otros consejos, que no realice ejercicios físicos en las horas centrales del día, permaneciendo en lugares frescos, bebiendo mucho líquido y protegiéndose del sol en el exterior. Además, es conveniente hacer comidas ligeras y regulares y evitar el consumo de alcohol.

En cualquier caso, se debe tener especial cuidado con las personas mayores y los menores, que son más vulnerables ante estos episodios de calor intenso. Si toma medicación, es importante consultar con su médico si ésta puede influir en la termorregulación o si se ha de ajustar o cambiar. Además, ante el aumento de la calima se recomienda mantener puertas y ventanas cerradas y evitar salir a la calle si se padece alguna enfermedad respiratoria o crónica.

Asimismo, para evitar que se declare un incendio forestal, es importante no tirar colillas encendidas, ni fósforos o desperdicios en las zonas arboladas. Además, no se deben lanzar voladores, petardos o artefactos que contengan fuego en zonas de peligro, aunque sea a campo raso, ni en terrenos agrícolas o en urbanizaciones rodeadas por bosques.

Con el objetivo de proteger las viviendas, es fundamental mantener una franja limpia y libre de vegetación seca y residuos a su alrededor, así como en las parcelas que están sin edificar.

Además, nunca se debe acampar fuera de las zonas habilitadas para tal fin, especialmente en áreas apartadas de las vías de acceso. Asimismo, para evitar incendios es imprescindible seguir las limitaciones que establezcan los diferentes cabildos y ayuntamientos, tanto en lo referido al acceso a la zona forestal como a los trabajos que se deben evitar realizar en estas zonas hasta que finalice esta situación de riesgo.